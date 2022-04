Las polémicas más sonadas de la Casa Real española

El rey Felipe VI ha hecho público su patrimonio personal y así despejar todo duda. El hijo del rey emérito Juan Carlos I ha querido ser transparente y, mediante un comunicado de la Casa Real, ha informado a todos los españoles de su patrimonio que asciende a 2.573.392, 80 euros. De esta cantidad algo más de 2,2 millones son depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores de participación en fondos, mientras que algo más de 300.000 euros son objetos de arte, antigüedades y joyas, según ha informado Zarzuela.

Como bien explica este actual comunicado, su patrimonio proviene de las retribuciones percibidas por Felipe VI en los últimos 25 años, así lo comunica La Zarzuela. Primero como Príncipe de Asturias desde 1998 y luego desde 2014 como monarca. En total, en este periodo ha percibido 4.275.766,94 euros, a los que hay que deducir las retenciones fiscales practicadas así como los impuestos satisfechos en estos años.

Casa Real

"Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren -y la ejemplaridad presida-nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos", empieza el comunicado. Una palabras que ya dedicó el rey en aquel acto solemne de 19 de junio 2014.

La decisión del rey Felipe VI de mostrar su patrimonio personal no afecta en nada a su mujer la reina Letizia, al considerar la Casa del Rey que la reina no tiene "responsabilidades constitucionales" y que el Jefe del Estado es el rey, según fuentes de Zarzuela.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io