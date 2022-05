Tras el momento 'tierra trágame' que vivió Letizia en Mérida, y que resolvió con éxito, al coincidir con el mismo vestido que una premiada, la mujer de Felipe VI ha preferido optar por un vestido de su fondo de armario para acompañar a su marido a la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2021, celebrados en el Auditorio del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona.

Creados en 1982, estos premios son el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Tienen como objetivo reconocer el mérito de aquellas personas investigadoras españolas que están realizando una labor profesional destacada de relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación y campos científicos, y que contribuyen excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la humanidad. La cuantía total de los premios asciende a 300.000 euros, con una dotación económica de 30.000 euros para cada una de las categorías.

La Reina ha optado por un vestido coral de Maje, que estrenó el pasado 24 de noviembre durante la visita de Estado que los Reyes realizaron a Suecia y que, entonces, apenas lució, ya que debido a las bajas temperaturas llevaba una capa a modo de abrigo que lo tapaba.

