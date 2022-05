La reina Letizia ha acudido a la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad del que ella es presidenta y que este año cumple su 30 aniversario. Un momento muy especial en el que también ha hecho entrega de los premios que llevan su nombre. Para este acto tan importante, la mujer del rey Felipe VI ha decidido llevar un vestido bicolor de 'Mango' con el que ha conseguido causar sensación, lo que ella no se esperaba es que no sería la única en pensar que este 'look' era el más adecuado para la ocasión.

Durante su entrada a este acto, la reina Letizia ha vivido un momento 'tierra trágame', y es que mientras saludaba a los asistentes que se encontraban entre el público se ha dado cuenta de que había una persona que...¡llevaba su mismo vestido! Sin duda, una situación que normalmente ninguna persona quiere que le suceda y que suele ser incómoda. Sin embargo, la madre de la princesa Leonor se lo ha tomado con mucho humor y no ha podido dejar de reírse con la invitada, Inmaculada Vivas Tesón, catedrática de la Universidad de Sevilla, que ha acudido a este acto para recibir una mención en la categoría de investigación.

Gtres

Al darse cuenta de lo sucedido no ha dudado en mostrar su asombro, parándose con esa persona un momento para hablar sobre la curiosa coincidencia, un momento en el que se les ha podido ver a ambas compartir algunas sonrisas al darse cuenta de lo que acababa de suceder. Lo cierto es que, aunque es difícil que esto ocurra, no es de extrañar que las dos hayan apostado por este vestido, y es que es ideal para este tipo de eventos.

En concreto, se trata de una prenda de 'Mango' que puede encontrarse por menos de 50 euros. Un vestido bicolor en tonos negros y blancos que estiliza la figura. Además, las dos han escogido unos complementos parecidos: tacones negros y bolso del mismo color. De hecho, ambas parecen haberse puesto de acuerdo incluso para lucir su melena suelta.

Gtres

Sin duda, una coincidencia que ha dejado una curiosa y divertida estampa cuando la premiada ha acudido a recoger el reconocimiento del que le ha hecho entrega la Reina. Un momento en el que ambas se han fundido en un gran abrazo y donde no han podido dejar de reírse por lo que acababa de suceder.

Gtres

Una curiosa anécdota con la que hemos podido ver a la reina Letizia mostrando su lado más natural y cercano, y es que no ha dejado de abrazar y compartir momentos de complicidad con la invitada en todo momento.

