Victoria Federica ha reaparecido para disfrutar de una tarde de toros en Las Ventas. La hija de la infanta Elena, al igual que su abuelo, es una gran aficionada del mundo taurino, por lo que cada vez que puede intenta asistir a su cita con el ruedo. En esta ocasión, ha llamado la atención que haya decidido acudir sin la compañía de su pareja, Jorge Bárcenas, sobre todo porque desde hace un tiempo son muchos los rumores que apuntan que podrían haber puesto punto y final a su relación.

Mientras ella disfrutaba de una tarde taurina junto a sus amigos, Jorge Bárcenas optaba por acudir a un local madrileño en el que se encontró con Mar Torres, ex pareja de Froilán. Un momento en el que se les pudo ver a ambos hablar de manera confidente y compartiendo risas, mostrando que tienen una buena relación.

Lo cierto es que su posible ruptura ha sonado con fuerza después de ver cómo ambos realizan planes por separado, siendo ya difícil verles juntos. De hecho, hace unos días Jorge Bárcenas sorprendió acudiendo solo a una fiesta organizada por Multiópticas en La Moraleja (Madrid) en la que le hizo la competencia 'influencer' a Victoria Federica.

La última vez que pudimos ver junta a la pareja fue durante la 'Barcelona Bridal Week', donde ambos posaron de lo más sonrientes zanjando todos los rumores. Ahora, estas nuevas imágenes de ellos dos separados han vuelto a hacer saltar todas las alarmas, ¿en qué punto se encuentra su relación? De momento, ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre este tema. Descubre cómo vivió la tarde de toros Victoria Federica y cómo fue el reencuentro de Jorge Bárcenas con Mar Flores haciendo click en el vídeo.

