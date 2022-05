Don Juan Carlos ha compartido mesa y mantel con su familia casi dos años después de marcharse de España e instalarse en Abu Dabi. Tras pasar un inolvidable fin de semana en las regatas de Sanxenxo, donde ha vivido un auténtico baño de masas, el rey emérito llegaba al Palacio de la Zarzuela pasadas las 10 de la mañana. Una entrada que también ha estado llena de aplausos y que don Juan Carlos ha agradecido saludando desde el coche.



Tras un primer encuentro con su mujer, la reina Sofía -que acaba de regresar de Miami-, y su hijo Felipe VI, el emérito ha compartido mesa y mental con otros miembros de su familia. Según ha transcendido, la reunión entre padre e hijo ha sido bastante larga. Tal y como ha desvelado Mari Ángel Alcázar en 'El programa de AR', la reina Letizia y la infanta Sofía también estarían en esta velada de carácter privado y sobre la que posiblemente no tengamos documento gráfico. De hecho, no se ha programado en la agenda que Casa Real comparte todas las semanas.



Don Juan Carlos, a su llegada a Zarzuela a las 10.00 h Gtres

Tal y como se reveló en un comunicado "esta visita se enmarca en el deseo de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos de desplazarse con frecuencia a España para visitar a la familia y amigos, y organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, tal y como expresa la carta que le dirigió a Su Majestad el Rey el pasado 5 de marzo".



Pero... ¿quiénes han estado y quiénes no han sido invitados a este almuerzo? A mediodía, su hermana, la infanta Margarita, abandonaba su casa en Madrid, junto a su marido, Carlos Zurita, para poner rumbo a la Zarzuela; su hija, la infanta Elena, con la que ya estuvo en Galicia también salía de su trabajo poco después del mediodía y todo apunta que se dirigía a Palacio para ver a su padre. Algo parecido ha hecho su hija, Victoria Federica, que a primera hora de la mañana cogía un AVE desde Sevilla -donde ha estado en la boda de unos amigos- con dirección Madrid para dar un abrazo a su abuelo, al que considera su "persona favorita". Tampoco habría faltado su hermano, Froilán, que fue el gran ausente durante la visita que la familia hizo al rey emérito en Abu Dhabi la pasada Semana Santa.



Quién no ha podido estar es la princesa Leonor, que se encuentra en el internado de Gales donde estudia Bachillerato. Tampoco se ha visto a uno de los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, Pablo, con el que don Juan Carlos se reencontró en Pontevedra.



A las 18.00, el rey emérito abandonará Zarzuela y pondrá rumbo a Abu Dabi, donde tiene fijada su residencia. Aunque su deseo es regresar a España el próximo 10 de junio y salir a cenar en un barco en alta mar junto a su grupo de amigos en Sanxenxo.

