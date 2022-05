Letizia vuelve a tirar de fondo de armario. Si hace unos días recuperó una chaqueta de tweet de Hugo Boss para una reunión de trabajo en Zarzuela, ahora ha vuelto a buscar en su fondo de armario y ha rescatado un vestido camisero rosa de Hugo Boss, que estrenó el junio de 2021, para presidir la inauguración de la 81ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra en el Parque de El Retiro.

Un modelo tipo camisero, con falda efecto volantes y lazo en la cintura de Hugo Boss que en su estrenó llevó con tacones rosas de Carolina Herrera y que en esta ocasión ha cambiado por unas alpagartatas rosa fucsia. Un look más cómodo para pasear por los distinto stands de la Feria del Libro, que esta edición se presenta bajo el lema 'Hojea el mundo', y celebra su encuentro anual con el propósito de promover el libro, la lectura y la actividad de los empresarios, entidades e instituciones que se dedican a la edición, distribución o venta al público de libro.

A la izquierda, la Reina con el vestido rosa y alapargatas de plataforma rosa; a la derecha, el 6 de junio de 2021, con el mismo vestido pero con tacones rosas de Carolina Herrera. Gtres

Letizia se ha pasado por distintos stands y también se ha parado a curiosear algunos títulos. Durante 17 días, los lectores se reconcentrarán de nuevo con las figuras más destacadas del mundo literario actual, como viene sucediendo durante los 80 años de vida del que es considerado el mayor evento cultural popular de España. La Reina, que siempre se ha reconocido como una gran cinéfila, no dudó en coger el libro 'El Doré. El cine de los buenos programas', con el que se celebró el 30º aniversario de la apertura del cine Doré como sede estable de la Filmoteca Española. La mujer de Felipe VI también se ha llevado a casa el libro 'Timandra', del autor griego Theodor Kallifatides, que le firmó el escritor.

Los visitantes podrán disfrutar de la diversidad cultural con propuestas para todos los públicos. Se espera invitar a más de 50 escritores y escritoras de ficción y no ficción de las diferentes regiones del país, de manera que se podrá conocer a célebres escritores y escritoras colombianos así como a una nueva generación de creadores.

La Feria del Libro de Madrid apuesta cada año por la internacionalización y en 2019 puso el foco en Iberoamérica. El evento ha afianzó las relaciones con países de América Latina gracias a la celebración de varias propuestas como el encuentro internacional de Leer Iberoamérica Lee 2019 y el I Encuentro de Libreros Iberoamericanos donde representantes de librerías de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Chile entraron en contacto con el sector español del libro.

