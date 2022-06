Gtres

para amadrinar el acto de entrega de la Enseña Nacional de la Fuerza de Guerra Naval Especial de Infantería de Marina y con base en La Algameca. Una ciudad en la que estuvo hace poco más de un año, el 21 de abril de 2021 junto a toda su familia , y a la que ahora regresa en solitario., y los principales mandos de la Armada y su Infantería de Marina.

Para la ocasión, la Reina ha elegido un vestido de estreno blanco que ha combinado con complementos celestes. Un mix de color similar al que llevó durante la visita oficial que el jeque de Catar, a Tamim Bin Hamad Al Thani, y su esposa, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al-Thani, realizaron a España. De hecho, los complementos han sido los mismos: pendientes de Bvlgari y bolso y salones destalonados de Magrit.

El vestido de estreno de la Reina está realizado en encaje de guipur, con cuello redondo, silueta trapecio y sin mangas con el que ha presumido de brazos tonificados.



La Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) es la actual unidad de fuerzas especiales de la Armada. Se formó el 10 de junio de 2009 sobre las bases de la Unidad Especial de Buceadores de Combate (UEBC) y la Unidad de Operaciones Especiales (UOE) de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) del Tercio de la Armada (TEAR).

La FGNE es una fuerza de operaciones especiales preparada y equipada para actuar en el entorno marítimo, aunque también puede hacerlo en el ámbito terrestre. Además, es una de las tres unidades, junto al MOE (Mando de Operaciones Especiales) del Ejército de Tierra y el EZAPAC (Escuadrón de Zapadores Paracaidistas) del Ejército del Aire, que se encuentran a disposición del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) para la realización de ejercicios y misiones dentro y fuera de España. Tras un proceso de plena profesionalización, adoptando los exigentes criterios de la OTAN y la UE, la FNGC está a la altura de unidades tan experimentadas como los “Navy Seal” de EE.UU.

