La infanta Sofía disfrutó junto a su familia de un gran plan familiar. Los Reyes están aprovechando al máximo que la princesa Leonor ha regresado a España para poder realizar planes juntos. Un momento muy especial en el que pudimos ver a las dos hermanas juntas con un 'look' de lo más veraniego. Sin embargo, lo que más sorprendió de esta salida fue ver el gran cambio de imagen que está experimentando la hija pequeña del rey Felipe VI, y es que son varios detalles diferentes los que hemos podido ver en ella.

La hermana de la princesa Leonor ha reaparecido saludando y sonriendo a todas las personas que había allí presentes, momento en el que se ha podido ver la ortodoncia transparente que lleva para poder corregir sus dientes. Lo cierto es que hasta ahora este detalle había pasado desapercibido debido a que en sus últimas apariciones públicas siempre llevaba mascarilla.

En la felicitación navideña que los Reyes enviaron junto a sus hijas ya se podía intuir que la infanta Sofía se estaba sometiendo a algún tipo de tratamiento para corregir sus dientes, un hecho que ahora se ha confirmado. En concreto, la hermana de la princesa Leonor parece que habría elegido una ortodoncia transparente de zafiro para tener una dentadura perfecta. Unos 'brackets' mucho más discretos y estéticos que los metálicos.

Además, la infanta Sofía ha querido darle a su 'look' un estilo mucho más moderno y es que se ha pintado las uñas de un azul de lo más llamativo. De esta forma, parece que la hermana de la princesa Leonor, a sus 15 años, está comenzando a experimentar un gran cambio en su imagen, probando con cosas nuevas.

Lo cierto es que su estilo cada vez se diferencia más del estilismo que luce su hermana Leonor, apostando por un 'look' de lo más juvenil con un vestido corto y una chaqueta vaquera. Un estilismo que ha completado con unas cuñas en tonos camel.

