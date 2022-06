Este martes 28 de junio, su majestades los reyes ofrecerán una cena de gala a la delegaciones con motivo de la Cumbre de la OTAN. Hasta el próximo 30 de junio, la capital española estará blindada para acoger a 44 jefes de Estado y de Gobierno. La cena que ofrecerán este martes don Felipe y doña Letizia será en el Palacio Real sobre las 20.30.

Entre los invitados a la cena de gala estará Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en la que es su primera visita oficial a España. Este acontecimiento se trata de la mayor cumbre de líderes mundiales desde que comenzase la invasión rusa a ucrania e, incluso, no se descarta que acuda en persona el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski. ¿Quieres saber los platos que degustarán los invitados en esta gran cena?

Su majestades los reyes de España y todos los mandatarios disfrutarán de un cocktail espectacular. En concreto se tratará de un aperitivo compuesto por trece platos: aceituna esférica​, brioche de atún rojo a la mostaza antigua, ceviche de corvina con leche de tigre, air bag de picaña, bogavante con sopa de aceite y pomelo rosa, tortilla de camarón, sardina marinada con salsa romescu​, taco de ternera glaseada, gilda de salmón ahumado, croqueta de gamba al ajillo, kikos con guacamole, buñuelo de bacalao y gazpacho al aceite de albahaca.​

Como plato principal, los invitados degustarán una merluza con salsa menier y tapioca y huevas de trucha. Finalmente la cena acabará con un postre que consistirá en una espuma de coco con granizado de menta y fruta de la pasión.

