La reina Letizia ha visitado junto a la Primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden, el Centro de Atención, Acogida y Derivación de refugiados ucranianos, situado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Ambas ya tuvieron su primer encuentro ayer en el Palacio de la Zarzuela, y es que la mujer del rey Felipe VI se ha convertido en la anfitriona de la mujer de Joe Biden durante su visita a España con motivo de la celebración de la Cumbre de la OTAN, en la que participan cerca de 40 jefes de Estado y de Gobierno, coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Un encuentro que ha comenzado con una curiosa anécdota, y es que la reina Letizia se ha visto 'obligada' a tener que esperar a Jill Biden. Lo cierto es que la mujer del presidente de Estados Unidos solo ha tardado un minuto más de lo acordado en llegar. Sin embargo, este ha sido tiempo suficiente para dejar una inusual imagen de la Reina esperando sola ante la atenta mirada de todos los cámaras que estaban allí esperando retratar ese esperado encuentro.

Lo cierto es que un minuto puede hacerse muy largo según qué situaciones, y esto es lo que parece haberle ocurrido a la mujer del rey Felipe VI, que ha mostrado algunos gestos de nervios tocándose el pelo, colocando su mano en la cintura y mirando de un lado a otro mientras esperaba la llegada de Jill Biden. Además, una vez que ha aparecido, otro do los momentos que han llamado la atención es que ha tardado un tiempo en quitarse las gafas de sol, algo poco usual.

Para este evento, la reina Letizia ha optado por llevar un traje de chaqueta blanco de Carolina Herrera que ya le hemos podido ver en otras ocasiones. El blanco es un color al que la reina suele recurrir con mucha asiduidad, sobre todo, durante los meses más cálidos del año. Este favorecedor ‘look de oficina’ le confiere un aire elegante pero sin caer en excesos, ideal para su cita con la mujer del presidente de Estados Unidos. Para completar su 'look', la Reina ha optado por llevar una blusa rosa y una coleta alta con la que resalta todavía más sus facciones. Un estilismo de lo más cómodo a la vez que elegante.

Por su parte, Jill Biden ha aparecido en esta ocasión con un vestido azul con grandes estampados de flores y su melena rubia suelta. La Primera Dama ha sorprendido acudiendo a este acto junto a sus nietas, que no han dudado en acercarse a saludar a la reina Letizia. Sin duda, un encuentro de lo más distendido donde ambas se han mostrado muy naturales y donde las nietas del presidente de Estados Unidos se han convertido en las protagonistas después de que una de ellas apareciese vestida con un chandal para saludar a la Reina.



El Centro de Atención, Acogida y Derivación de refugiados ucranianos se ha creado con el objetivo de que los refugiados ucranianos obtener permisos de residencia y trabajo en 24 horas y les da acceso a la sanidad y la educación, apoyo social, alojamiento y ayudas económicas.

Tras este encuentro, los reyes Felipe y Letizia ofrecerán en el Palacio Real a las 20.30 una cena de gala a los líderes de la Alianza Atlántica. Una cita donde podremos verles luciendo sus mejores galas.

