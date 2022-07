Un nuevo contratiempo para la reina Letizia. La mujer del rey Felipe VI ha tenido que cancelar su agenda por dar positivo en coronavirus. Según han dado a conocer desde el gabinete de prensa de Casa Real, por fortuna, la consorte solo presenta síntomas de carácter leve, aunque no han querido matizar qué sintomatología concreta ha desarrollado la reina.

Por este contratiempo, Letizia tendrá que guardar reposo y no podrá seguir con los actos oficiales programados de los próximos días. Este miércoles 6 de junio, la reina tenía que presidir la ceremonia de ganadores de la beca “Transformando realidades” que orquestaba la Fundación Microfinanzas de BBVA, que tendría lugar a las 11 horas de la mañana. Lo mismo sucede con un acto que tenía tan solo una hora después, al mediodía, donde tenía programado asistir a la representación de la Fundación Crecer Jugando, de la corporación TVE y de las empresas que han colaborado en la XXII edición de la campaña ‘un juguete, una ilusión’. Los actos se han suspendido hasta que la reina se recupere totalmente, que seguro que es muy pronto.

Gtres

De momento, el gabinete de prensa de la Casa Real no han hecho mención al Rey Felipe y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que este pasado lunes estuvieron juntos presidiendo la entrega de los Premios Princesa de Girona. El nuevo protocolo de esta séptima ola se basa en que los que tengas síntomas leves es mejor que se aislen hasta dar negativo. Los convivientes pueden hacer vida normal mientras sean asintomáticos o sean negativos.

