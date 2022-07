Los Reyes han reaparecido juntos acudiendo a su primer acto público programado para esta semana. La reina Letizia y el rey Felipe VI han sido los encargados de hacer la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2019 y el Premio Nacional del Deporte extraordinario 2020. Un acto al que han acudido en solitario después de que hace unos días pudiésemos ver a la princesa Leonor y la infanta Sofía asistir a su primer acto en solitario en el extranjero para animar a la selección española en la Eurocopa femenina.

Para este acto tan especial, la reina Letizia ha optado por recuperar uno de sus vestidos más preciados de su fondo de armario. En concreto, se trata de un diseño de Cherubina que le pudimos ver por primera vez en 2019, cuando presidió el Desfile de las Fuerzas Armadas en Sevilla. Un 'look' cuyo protagonista es su color 'fetiche': el rojo' y que, al igual que otras prendas que le hemos podido ver lucir durante sus últimos actos públicos, se terminó agotando a las pocas horas de que lo estrenase.

Sin duda, un 'look' de lo más llamativo que ha completado con unos sencillos salones a juego de Feripe Varela y unos pendientes de oro blanco, diamantes y rubíes. Un color de lo más acertado en el que también pensaron algunas de las premiadas e invitadas, y es que la reina Letizia no ha sido la única en apostar por el rojo para presidir este evento en el que se han premiado a deportistas como Rudy Fernández, Saul Craviotto o Ricky Rubio y que ha contado con alguna que otra ausencia, entre ellas las de Rafa Nadal. El tenista se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, por lo que ha sido su hermana Maribel la encargada de recoger su galardón.

Además, en esta cita tan especial hemos podido ver a otras famosas como Helen Lindes, que no dudó en acompañar a su marido con un vestido azul sin mangas de lo más favorecedor. Precisamente con estos reconocimientos se quiere premiar a aquellas personas o entidades que han contribuido a impulsar o difundir la actividad deportiva.

Un evento que este año cobra un significado especial debido a que en 2020 tuvieron que cancelarse todos los eventos deportivos y competiciones debido a la pandemia por coronavirus. Por este motivo, este año se ha creado un premio extraordinario destinado al colectivo que entregaron lo mejor de sí mismos, trasladando los mejores valores del deporte a la batalla contra la pandemia.

De esta forma, en cuanto a los galardones de 2019, el premio rey Felipe ha recaído en Ricky Rubio por ser el deportista español que más se ha distinguido durante el año, tanto en el ámbito nacional como internacional. En cuanto al premio reina Letizia ha ido a parar a Claudia Galicia, campeona de España de ciclismo de montaña y de maratón BTT. El galardón rey Juan Carlos ha sido para la atleta paralímpica Adiaratou Iglesias, tras alzarse con dos medallas de plata en los Mundiales de atletismo adaptado y el premio reina Sofía para la atleta Carmen Ramos.

Por último, el premio princesa Leonor ha sido para Alba Vázquez, oro y plata en los Mundiales junior de 2019, mientras que el premio infanta Sofía ha sido para 'RTVE' por difusión de la actividad deportiva entre el colectivo de discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales. Unos galardones que se suman al resto que han repartido durante este acto tan especial que sirve de gran reconocimiento para el deporte y que ha finalizado con una fotografía en la que aparecen los Reyes junto a todos los premiados.

