Este 25 de julio los Reyes han vuelto a Galicia en una visita muy especial. Don Felipe y la reina Letizia, acompañados de sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía han presidido la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago, Patrón de España. Para la ocasión, la Familia Real ha apostado por un look muy colorido que ha llamado mucho la atención entre los asistentes y es que, a pesar de lo arriesgado, ha sido todo un acierto. Debido al motivo floral de la cita, tanto la Reina como sus hijas han apostado por los tonos más llamativos con los que han robado todo el protagonismo en esta cita de fiesta nacional.

Así, mientras que la princesa ha optado por un vestido rosa en diversos tonos, la Infanta ha elegido el azul celeste para su outfit, y la Reina ha apostado por el naranja en un vestido recto por debajo de las rodillas con el que ha opacado a todos los asistentes.

Gtres

Para la ocasión, la Reina Letizia ha elegido un vestido midi con corte por debajo de las rodillas, de manga corta que justo le cubría los hombros, con cuello asimétrico estilo perkins y marcado a la cintura. La tela es drapeada en el cuello y la falda con un ligero vuelo, aunque lo que más ha sorprendido ha sido el color puesto que el naranja es el tono más atrevido para el verano aunque ha sido una elección de lo más acertada puesto que también le resalta el bronceado que comienza a lucir en su piel.

Además, la Reina ha combinado esta elección con un bolso y unos zapatos de color camel de una de sus diseñadoras de cabecera, Carolina Herrera, que ya ha llevado en otras ocasiones. Una atrevida combinación a la que ha añadido una melena suelta, con un maquillaje al natural con el que ha sido uno de los principales focos de atención del evento.

