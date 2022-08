El Rey Felipe VI ha presidido, como ya es tradición, la ceremonia de entrega de premios de la 40º Copa del Rey de vela, una competición en la que él ha tenido un papel activo y es que ha participado en la regata a bordo del Aifos 500, que se llevaba la victoria en su categoría en la última jornada de participación, algo que no era suficiente para llevarse el trofeo.

Javier Banderas, regatista y hermano mayor de Antonio Banderas, ha sido el capitán del velero vencedor de esta Copa del Rey en la categoría ORC 2, recibiendo el premio, él y todos los miembros del barco, de manos del Monarca. Uno a uno les ha saludado y dado la enhorabuena por su buen hacer durante la competición, una actuación que él mismo ha analizado muy de cerca. El acto ha tenido lugar en recinto de Ses Voltes, ubicado a los pies de la catedral de Palma.

En la categoría femenina ha sido el Balearia, como María Bover a la cabeza, el velero que se ha llevado la copa, a pesar del retraso en la cuarta manga que las hizo acabar en 5º posición. Y es que esta edición ha sido una de las más disputadas puesto que todos los ganadores se han decidido en la última regata.

Con esto, el Rey Felipe VI finaliza los actos oficiales que tiene en su agenda en su semana de vacaciones en Mallorca junto a su familia. Una semana en la que les hemos visto protagonizar su tradicional posado, presidir una cena de autoridades que ya es tradición también y disfrutar de varias salidas familiares improvisadas disfrutando de la noche de Mallorca, demostrando que son una más de la isla.

