El Rey Felipe VI ya está en Colombia. El Monarca ha sido el primero en abandonar el palacio de Marivent (Mallorca) después de haber disfrutado de unas semanas de vacaciones junto a su familia con una agenda completa en el mes de agosto. La última vez que fue visto en un acto informal fue junto a su familia tras pasar una cena en un restaurante conocido de la isla mallorquina. Tras haber presidido la entrega de premios de la Copa del Rey de Vela, Felipe VI ha puesto rumbo a Colombia donde acudirá como invitado a la toma de posesión del nuevo presidente del país: Gustavo Petro.

El avión oficial despegó de la base militar de Son Sant Joan de Palma en la noche y aterrizó a primera hora de la mañana en la base militar de Catam. Al llegar a Colombia, el Rey ha sido recibido con honores por las autoridades colombianas, quienes le han agradecido acudir a esta toma de posesión a la que ha viajado acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno.

Casa Real

En sus primeras horas en Colombia, el Rey Felipe VI ha mantenido un desayuno con el Presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso. Finalizado este primer encuentro, Su Majestad el Rey se trasladó a Casa de Nariño, residencia oficial y principal sede de trabajo del Presidente de Colombia. Allí mantuvo un encuentro con el Presidente de la República de Colombia saliente, Iván Duque. A este encuentro asistió por parte de España del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque el Rey Felipe VI ya se encuentra fuera de Mallorca, los periodistas especializados no descartan que este viaje se trate de un paréntesis en sus vacaciones y no un punto y final ya que el resto de la Familia Real permanecerán en Marivent, por lo que podría aprovechar aún los últimos días de su hija, la princesa Leonor, en España antes de partir a Gales a estudiar su próximo curso escolar.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io