Después de que DIEZ MINUTOS les mostrara con FOTOS EXCLUSIVAS las imágenes del ex duque de Palma llorando desconsoladamente en el interior de su coche en Vitoria arropado por Ainhoa Armentia, hemos podido saber que el ex duque de Palma , que cumplió 54 años el pasado 15 de enero que se ha celebrado en Chicago en estas dos últimas semanas. Al parecer, Iñaki Urdangarin no ha conseguido los permisos necesarios para estar fuera de España durante dos semanas y ha sido el gran ausente en este doble evento familiar. Y es que ahora es necesario rellenar el Esta para pisar territorio americano y, al parecer, este formulario deniega la entrada a los que tienen antecedente penales como los que tendría el ex duque de Palma tras su paso por la cárcel tras el caso Noós.

La que sí ha estado en Estados Unidos en las bodas de los sobrinos de Iñaki Urdangarin ha sido la infanta Cristina quien, a pesar del anuncio de la separación de la pareja, mantiene una excelente relación con la familia de su ex. La hermana de Felipe VI acompañó a tres de sus hijos Juan, Miguel e Irene hasta Chicago para acudir a los enlaces de dos de sus primos, hijos de su tía Cristina Urdangarin y el médico Sean Flood. El pasado 13 de agosto, se celebró la boda de Nuala y este sábado 20 de agosto contrajo matrimonio Iñaki.

Gtres

Han sido casi dos semanas en las que los hijos de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, que ha protagonizado una de las rupturas más sonadas de los famosos de 2022, han disfrutado de planes con sus primos en Estados Unidos. En la boda de Iñaki y Paige, la hija del rey Juan Carlos, que lució un vestido azul, disfrutó como la que más del cóctel y del baile y sus hijos, con otros primos Urdangarin, 'mantearon' a la novia. Fue una fiesta familiar y divertida de la que disfrutaron todos.