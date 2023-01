El rey emérito Juan Carlos no estará solo en su 85 cumpleaños. Este 5 de enero el ex monarca celebra su nueva edad, pero de nuevo lo hará en su residencia de Abu Dabi. Alejado de España desde hace algo más de dos años, sus familiares han ido a visitarle por goteo en todo este tiempo, y aunque él vive con tristeza no poder volver y estar cerca de los suyos por la polémica que ello supone, al parecer está feliz de que su familia y amigos vayan cada poco tiempo a visitarle. La última visita fue durante el último puente de la Constitución, cuando la infanta Elena se marchó para estar con él en Abu Dabi, aunque la gran visita familiar fue el pasado abril, y en su cumpleaños serán de nuevo varios quienes acudan de nuevo.



Según ha informado El Confidencial Digital, se tiene constancia de que tanto la infanta Elena como doña Cristina se han ido al emirato porque desde el aeropuerto de Madrid- Barajas recibieron el aviso de que ambas cogerían un vuelo en esa dirección. El mismo medio apunta a que serán varios amigos y empresarios los que irán también a felicitarle, para lo que el emérito habría organizado un almuerzo informal privado, al que también asistirá su séquito, y la visita de sus hijas sería la sorpresa del día.

El plan inicial, sin embargo, habría sido otro, pero los últimos acontecimientos han precipitado que finalmente sea doña Elena la que acuda sola con su hermana. Según apunta el citado medio, la idea era que la hija mayor del rey emérito fuese con sus dos hijos, pero los últimos escándalos en los que se han visto envueltos, especialmente Felipe Juan Froilán con la pelea callejera en la que se ha visto envuelto, han provocado discusiones en casa que habrían terminado con el joven "castigado" sin ir a ver a su abuelo. Victoria Federica, por su parte, también está teniendo muchas diferencias con su madre relacionadas con sus decisiones profesionales. Unas actitudes que las fuentes cercanas a la familia han confirmado que provocan mucho "dolor" en el rey emérito.

Se desconoce si el rey Felipe irá a visitarle de forma privada próximamente, aunque la relación de padre e hijo no ha sido precisamente la mejor en los últimos años. Doña Sofía, por su parte, se encuentra en Roma para acudir al entierro del papa emérito Benedicto XVI.