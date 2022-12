Los intentos de Corinna Larsen por sentar al Rey Juan Carlos I no han llegado a buen puerto. Después de haber visto cerradas todas las vías que había abierto en España en contra del rey emérito, la que fuera la amiga íntima del padre del rey Felipe VI tenía una última oportunidad en Reino Unido, donde había denunciado a su ex amigo por un supuesto acoso. Una batalla que arrancó en 2020 tras unas declaraciones de la alemana asegurando que el Emérito la había espiado, a través de los servicios secretos del Estado Español, durante dos años (2012-2014) para conocer cuáles iban a ser sus pasos en terreno británico. Así, no solo había demandado al rey sino también al CNI, sin que la causa contra la institución prosperase. Ella ha mantenido en todo momento que se sintió perseguida y acosada, aportando también pruebas de este supuesto seguimiento e insistiendo en que la demanda tenía solidez.

Gtres

Ahora, la empresaria ha vuelto a ver cómo se cierra esta puerta pues el Emérito cuenta también con inmunidad diplomática en el territorio inglés. Esta ha sido al menos la última hora que hemos podido conocer que deja al monarca respirar tranquilo por ahora en el terreno judicial pues, finalmente, no se sentará en el banquillo de los acusados en ninguna de las causas que su ex amiga ha querido abrirle.

No lo puede estar, en cambio, en el terreno social pues la empresaria continúa desvelando los detalles de la relación que mantuvieron en su podcast de éxito internacional. Desde esta plataforma, Corinna ha revelado que se llegó a sentir la esposa del rey e incluso que este le llegó a regalar un anillo de compromiso, así como cómo fue su primer encuentro con Doña Sofía. Además, ha hecho varias insinuaciones sobre el pago de la luna de miel de los actuales reyes, Felipe VI y Doña Letizia. No obstante, la relación de confianza desapareció, y la alemana sigue enfocada en desvelar lo que ha vivido.