Constantino de Grecia, hermano de Doña Sofía, ha fallecido este 10 de enero la edad de 82 años tras haber sido ingresado por problemas respiratorios. El monarca depuesto de Grecia había regresado a su país hacía varios años donde finalmente ha fallecido y, por tanto, se celebrará su funeral para lo que está todo dispuesto. Y es que, a pesar de no ser un monarca en activo, contará con varios honores por pertenecer a la Familia Real Griega aunque la ceremonia será privada puesto que no se trata de un funeral de Estado.

El acto tendrá lugar el próximo 16 de enero y contará con 1.500 asistentes, muchos de ellos miembros de familias reales, por lo que policía y guardaespaldas vigilarán para que no ocurra ningún incidente con ninguno de los asistentes. Entre los invitados, más de 200 personalidades extranjeras acudirán al funeral, entre los que estará la Familia Real Española casi al completo.

El funeral tendrá lugar en Tatoi, una antigua finca real a unos veinte kilómetros al norte de Atenas adquirida por el rey Jorge I en 1872. Por ello, en los últimos cuatro días se han hecho todo tipo de arreglos, ultimando los detalles para que todo salga a la perfección. Allí ya ha acudido la la ministra de Cultura y Deportes griega, Lina Mendoni, quien ha inspeccionado los trabajos con los árboles de la finca que habían sufrido un incendio en los últimos días. Ella, junto al vicepresidente Panagiotis Pikrammenos representarán al gobierno griego en la ceremonia.

A este funeral acudirán entre 50 y 60 autoridades e invitados griegos, la reina Margarita de Dinamarca, el rey Carlos de Suecia y su mujer Silvia, el gran duque de Luxemburgo, Enrique; el rey Guillermo Alejandro de Holanda acompañado por la Reina Máxima y su madre, la Reina Madre Beatriz; el príncipe Haakon y la princesa Matte-Marit de Noruega, la princesa Ana y el príncipe Eduardo de Gran Bretaña; y la Familia Real Española.

Según el medio griego 'Lefimerida', los reyes Felipe y Leticia podrían aterrizar en Atenas el lunes y se alojarán en el hotel "Gran Bretaña", hasta el martes. También acudirá el rey emérito Don Juan Carlos que llegará el domingo y se irá también el martes cuando todas las ceremonias terminen.

Según el comunicado oficial de la familia, el funeral constará de varias partes. Arrancará la mañana en la capilla Agios Eleftherios, en la Metrópolis, donde reposará el cuerpo del ex rey Constantino que los griegos podrán visitar de 6 a 10.30 horas; allí comenzará una misa funeral y tras ello se realizará una procesión del éxodo del arzobispo de Atenas Hieronymos hasta Tatoi. A esto le seguirá el entierro del ex rey Constantino junto a las tumbas de sus padres, y lo hará vestido de civil, no de uniforme, debido a que no se trataba de un monarca en ejercicio.

Este no será el primer acto religioso de la familia tras la muerte de Constantino. Según el diario 'Lefimerida', en la jornada del 13 de enero se realizó un acto de despedida en la capilla de los Santos Teodoro. Allí estuvo presentes su esposa Anna-Maria, sus hijos Pavlos, Nikolaos y Filippos junto con sus esposas, su hija Theodora con su prometido Matthew Kumar, Doña Sofia junto con la Infanta Christina, la hermana menor del ex rey, Irene, y sus nietos, hijos de Pavlos y Marie Sandal, Achilleas-Andreas, Konstantinos-Alexios, Odysseus-Kimonas y Aristides-Stavros.