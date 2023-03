Letizia ha vuelto al rojo tras días con looks en tonos rosas, como el que llevó durante la inaguración de la 42º edición de ARCOmadrid. La Reina, como Presidenta de honor de UNICEF Comité Español, ha presidido la reunión del Patronato de la Organización que le ha presentado las últimas actividades realizadas, en la sede oficial de la organización en Madrid.

Letizia apoya de forma activa el trabajo de la organización y participa en sus actividades, de las que se mantiene constantemente informada. Y así lo ha demostrado con un complemento de su look. No nos referimos a su bolso, sino al gadget que ocultaba tras él: un Ipad en el que 'hace sus deberes' y prepara sus reuniones. No es la primera vez que vemos a la mujer de Felipe VI con su Ipad, tomando notas (lo lleva con una discreta funda negra con teclado) y consultando información.

Chema Clares

Durante la reunión, el Patronato de UNICEF España ha presentado a Letizia las últimas actividades realizadas. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es la principal organización internacional que trabaja para promover los derechos de la infancia y conseguir cambios reales en las vidas de millones de niños. Su labor se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo. Su creación se remonta a 1946 como resorte de ayuda para los niños que morían de hambre y frío en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Actualmente desarrolla su labor en 190 países.

A su llegada, Letizia ha sido recibida por el diplomático Carmelo Angulo, presidente de UNICEF España

El protagonista de su look, con permiso del Ipad, ha sido su abrigo tipo 'batín' rojo de Hugo Boss que estrenó en 2015