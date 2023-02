Letizia: los detalles de su look de estreno en ARCOmadrid

Felipe VI y Letizia no han faltado a su cita anual con el arte. Los Reyes han inagurado la 42ª Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid que, desde su creación, constituye una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo. Este 2023, el mediterráneo será el proyecto central. Rompiendo con la tradición de los últimos años, en los que había un país invitado, en esta edición la temática mediterránea engloba galerías de Grecia a Francia, pasando por Croacia, Italia o Turquía.

A través del programa 'El Mediterráneo: Un Mar Redondo', comisariado por Marina Fokidis, y con la asesoría de Bouchra Khalili, Hila Peleg y Pedro G. Romero, la Feria girará en torno a las escenas artísticas de los países que rodean este mar, desde el sur al norte y de costa a costa.

Quien no ha roto con la tradición es la reina Letizia, que suele elegir para este acto looks de estreno, originales y llamativos. En 2022 estrenó un trajes de raya diplomática, de Inés Martín Alcalde; en 2021, incorporó a su armario un conjunto blanco de la firma On Atlas, compuesto por una capa corta de bajo asimétrico y pantalones también con el bajo asimétrico; y también recordamos el vestido de negro con flores rojas de Sandro que estrenó en 202o.

Jesus Briones

Este 2023, Letizia ha estrenado un vestido rosa palo de largo midi y manga francesa de Moisés Nieto. Se trata de un diseño sencillo en el que destaca el tejido técnico, como detalles detaca el fruncido en la espalda y el cinturón a tono, ideal para marcar figura, ya es única talla. Actualmente está rebajado y cuesta 165 €. Es el segundo vestido rosa que tiene del diseñador español.

La Reina ha combinado este diseño de estreno con su bolso de flores de Furla, que estrenó durante su viaje a Alemania en octubre de 2022. Un minibolso de mano, confeccionado en piel texturada Ares con cierre de giro metálico con logotipo Arco situado en la parte delantera, asa superior y correa de piel extraíble para llevarlo al hombro, que cuesta 395 €. También ha repetido zapatos. La Reina ha recuperado sus salones de Magrit, a los que ha añadido una pequeña plataforma en la parte delantera para mitigar la dolencia que le diagnosticaron en junio de 2022. Son los mismos complementos que llevó durante su visita oficial a Alemania con otro vestido rosa también de Moisés Nieto.

Letizia ha arriesgado con su vestido y con sus joyas. Ha estrenado unos pendientes con piedras de distintos colores, por un lado azul y amarillo y por otro, rosa y verde. Así como su nuevo anillo favorito, de la firma Coreterno.

ARCOmadrid 2023 mantendrá los habituales programas. De esta manera se completan los contenidos artísticos con el Programa General como el eje principal de la Feria, formado por galerías seleccionadas por el Comité Organizador, así como las secciones 'Opening by Allianz', comisariada por Julia Morandeira y Yina Jiménez, donde se presentan galerías jóvenes y 'Nunca lo Mismo. Arte Latinoamericano', comisariada por Mariano Mayer y Manuela Moscoso, sección que refuerza el vínculo histórico entre ARCOmadrid y el arte Latinoamericano.

En esta ocasión, la participación de galerías españolas representa el 34% de la feria, con un total de 71 galerías. Por su parte, el segmento internacional se sitúa en el 66% -140 galerías-, y de éste, el 21% lo acapara la presencia latinoamericana, especialmente de Argentina, Brasil, México y Perú, posicionando una vez más a ARCOmadrid como punto de encuentro e intercambio entre Europa y Latinoamérica.