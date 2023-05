Los reyes continúan atendiendo a sus invitados, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su esposa, Verónica Alcocer. Este jueves 4 de mayo, los invitados de su majestades han querido agradecer el recibimiento ofreciendo una cena de gala en el Palacio Real del Pardo de Madrid. Ayer doña Letizia nos dejaba boquiabiertos con su look en la cena de gala que ofrecieron los reyes. Se trataba de un vestido es largo rojo al que le asomaba una situl cola y tenía unos detalles en la cadera y en los hombros muy favorecedores. También nos conquistó con los complementos, y es que la reina optó por una tiara floral para la ocasión.

Para esta cena, doña Letizia optaba por un sencillo vestido en color negro bastante sobrio pero a la vez elegante. La etiqueta parece que no estaba presente en esta cena, ya que los looks de los cuatro eran austeros. Para complementar el look, la reina ha escogido unos zapatos de tacón dorados de baja altura. Recordemos que doña Letizia padece de metatarsalgia, una enfermedad crónica producida por el uso prolongado de tacones altos.

Quizás la reina haya optado por este look tan sencillo para no eclipsar a la anfitriona de la noche, la Primera Dama de Colombia. Ella lucía un tres piezas formado por falda, blusa de escote en el hombro y cinturón... todo ello en azulón, fucsia y naranja. Una combinación de lo más colorida.

A los reyes se les ha visto muy cariñosos con María Pagés, la coreógrafa que fue galardonada con el premio princesa de Asturias de las artes 2022. Como la ocasión lo merecía, María Pagés llevaba el pin de ese día tan especial.

Esta cena supone el último compromiso oficial de agenda de la Reina Letizia en nuestras fronteras antes de partir rumbo a Londres, donde asistirá acompañada del Rey Felipe a la ceremonia de Coronación de Carlos III en la Abadía de Westminster.