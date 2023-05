Gtres

El adelanto de las elecciones generales por parte de Pedro Sánchez afecta de pleno a la princesa Leonor . El actual presidente del Gobierno ha tomado la decisión de que los españoles pasen por las urnas el 23 de julio para quey no haya ya problemas para que la princesa, que cumpliría 18 años, jure la Constitución. Hasta ahora, como las elecciones estaban previstas para diciembre, se había hablado ya de que Zarzuela y Moncloa trabajaban conjuntamente. Con la anterior situación, Sánchez acabaría su legislatura a finales de octubre y previamente a las eleciones tendrían que disolverse las cámaras del Parlamento, lo cual supondría el aplazamiento de la jura de la primogénita del rey Felipe y la reina Letizia. Ahora la princesa Leonor está de vacaciones tras finalizar sus estudios en el UWC Atlantic College, pero sus deberes como heredera al trono no han acabado.en el Ejército de Tierra. Entrará como dama cadete de la misma forma que sus compañeras, aunque tal y como adelantó la Casa Real no recibirá ninguna retribución económica. Con la mayoría de edad de Leonor dará comienzo una etapa marcada por su formación como heredera al igual que la tuvo su padre con dicha edad.