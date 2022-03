A un mes de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Felipe de Edimburgo, la Familia Real Británica está preparando una misa funeral por el duque, que está generando muchos titulares. El evento está previsto para el 29 de marzo, en la Abadía de Westminster, será una misa de Estado por lo que se ha invitado no sólo a toda la Familia Real Británica sino también a miembros de la realeza de otras Casas. Así, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, están invitados a este acto en homenaje al fallecido duque británico.

Sin embargo, entre la lista de invitados habrá una gran ausencia: el nieto de la Reina de Inglaterra y el duque, el príncipe Harry. Según afirma el Daily Mirror, el joven se quedará en Los Ángeles (Estados Unidos) donde actualmente reside con su familia desde que decidiera 'salir' de la Familia Real. Cabe recordar que ya en el funeral, la pareja protagonizó una sonada ausencia y es que finalmente Meghan Markle no viajó a Londres para despedir al abuelo de su marido, debido a su embarazo aunque sí envió una corona de flores.

Aunque no ha habido una confirmación oficial, todo apunta a que el príncipe se quedará en su casa de Estados Unidos debido a que teme por su seguridad. Cabe recordar que actualmente hay abierto un proceso legal para que se le permita pagar de su propio bolsillo una seguridad privada cuando acuda a Reino Unido, ya que la Policía Nacional ya no le protege por no ser miembro de la Familia Real.

"No hace falta decir que quiere volver: ver a familiares y amigos y continuar apoyando las organizaciones benéficas que están tan cerca de su corazón", aseguraba su abogada, Shaheed Fatima, en la audiencia preliminar que se celebró a finales de febrero en el Tribunal Superior de Londres. El pasado julio ya soportó un gran acoso cuando acudió a inaugurar una estatua en memoria de su madre, Diana de Gales, algo que no quiere volver a vivir.

