La reina Isabel II se ha convertido en la gran ausente de la Misa de Pascua. Esta es la primera vez que la soberana se ausenta de esta fecha tan señalada en el calendario como es el Domingo de Resurrección que como cada año se celebra en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Tampoco han estado presentes el príncipe Carlos ni Camila Parker. Por ello, un año más los grandes protagonistas han sido los duques de Cambridge junto a sus hijos. El príncipe Guillermo y Kate Middleton han acudido junto a sus hijos mayores Jorge y Carlota a esta tradicional cita que cada año reúne a la Familia Real inglesa.

La Reina, que ha estado experimentando problemas de movilidad, no ha asistido al evento, pero sí ha podido asistir a una misa celebraba en una pequeña capilla dentro del castillo.

Un sol radiante

La jornada ha estado marcada por el buen tiempo que ha ido acorde con los looks que han llevado los protagonistas de la jornada. Kate Middleton ha apostado un vestido de corte midi de color de azul bebé con escote de solapas, manga larga y cintura ceñida. Un vestido firmado por Emilia Wickstead que estrenó en 2017 en su visita a Luxemburgo. Aunque el accesorio diadema de Jane Taylor London en color azul marino ha sido lo que ha marcado su look. Que ha combinado con unos pendientes de perlas en forma de flor de Cassandra Goa.

Un outfit que ha completado con salones de ante azul de Emmy London, a juego con la cartera de mano en el mismo tono. En cuanto a Carlota parece que como es tradición ha vuelto a apostar por un vestido estampado liberty con nido de abeja en tonos azules de la firma donostiarra M&H. Medias en azul bebé, merceditas en color azul marino, chaqueta de punto en el mismo tono y semirecogido de trenzas. Tanto el príncipe Guillermo como su hijo Jorge vestían con traje y corbata en tonos azules.

Harry y Guillermo más distanciados que nunca

Los duques de Cambridge se perdieron la visita de los duques de Sussex porque estaban disfrutando de unas vacaciones de esquí en los Alpes franceses. Según han publicado varios medios inglesas, el Príncipe Guillermo y Kate Middleton se alojaban en un hotel en Courcheval. Su ausencia durante la visita sorpresa de Meghan Markle y el príncipe Harry no hace más que alimentar la teoría de que relación de los hermanos ha tocado fondo desde que Harry salió de la Familia Real británica.

Una vista con mucho significado, pues es la primera que hacen juntos desde que la pareja decidió dejar atrás Reino Unido y renunciar a seguir siendo miembros de la realeza en 2020.

