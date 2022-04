El Príncipe Alberto de Mónaco ha recibido finalmente el alta. El pasado 13 de abril el monarca recibía una mala noticia: volvía a ser positivo de COVID19 tras haberla superado a principios de marzo de 2020 y contar con la pauta completa de vacunación. No obstante, en esta ocasión la enfermedad ha sido totalmente asintomática por lo que no ha habido que temer por la salud del soberano. “Habiendo sido diagnosticado negativo en una prueba de detección PCR Covid19, SAS puede reanudar todas sus actividades”, ha anunciado la Casa Principesca. Un comunicado que pone fin al aislamiento que llevaba a cabo el soberano desde que diera positivo y que ha llevado a reactivar su agenda desde el primer momento.

Con estas buenas noticias, Alberto de Mónaco no solo podrá retomar sus obligaciones profesionales como Príncipe de Mónaco, sino también su agenda social. Y es que también podrá volver a reunirse con sus hijos, Jacques y Gabrielle, que han permanecido aislados ante la posibilidad de que también pudieran estar contagiados.

Alberto de Mónaco junto a sus hijos Gabrielle y Jacques Gtres

A sus 64 años, el Príncipe de Mónaco no ha estado quieto durante su aislamiento: “Tras cumplir con las normas sanitarias vigentes después de dar positivo por Covid-19 hace unos días, aunque asintomático, Su Alteza el Príncipe ha tenido que aislarse y trabajar de forma remota en enlace permanentemente con los miembros de su gabinete, su gobierno así como con sus colaboradores cercanos", han asegurado las fuentes oficiales.

La primera vez que superó el coronavirus, con sintomatología leve, el monarca tuvo algunas secuelas en su salud que no tardó en compartir para poder concienciar a la población de la importancia de prevenir los contagios. Ahora, habrá que esperar un poco más para conocer si su estado se ha agravado tras este segundo positivo o si, de lo contrario, pasarlo asintomático ha hecho que no arrastre ningún nuevo problema de salud.

