Kate Middleton ha rescatado el abrigo que llevó al bautizo de Charlotte con un nuevo tocado inglés para acudir a una misa por el día ANZAC. Este 25 de abril Australia y Nueva Zelanda han homenajeado a sus soldados caídos. Una fecha patria que une también al resto de países de la Commonwealth y congrega anualmente a los Duques de Cambridge en la Abadía de Westminster para un servicio religioso. La duquesa no ha defraudado con su estilismo elegido, ya que la mujer del príncipe suele ser muy fiel a la elegancia y sencillez. Ha recuperado un abrigo muy especial para ella, ya que tiene que ver con su hija Charlotte. También ha escogido una joya de alguien que siempre la acompaña: su suegra, Diana de Gales.

Para este servicio religioso, la duquesa de Cambridge ha recuperado el diseño blanco de Alexander McQueen que protagonizó el bautizo de su hija. Se trata de un abrigo con amplias solapas, cintura marcada y largo hasta las rodillas que la Duquesa ha decidido conjuntar con su clutch de ante negro, de Jenny Packham, y unos salones del mismo tejido, de Gianvito Rossi.

Gtres

Kate Middleton y doña Letizia tienen una cosa en común, y es reciclar y darles otra vida a los looks. Este abrigo no solo lo llevó para el bautizo de la princesa Charlotte, también volvió lucir este abrigo durante el tradicional evento Trooping de Colour de 2016.

El tocado que ha elegido la duquesa para la ocasión se ha llevado toda la atención. Es perfecto para cualquier invitada a un evento de día. Kate Middleton ha lucido una diadema, el halo Calypso de Jane Taylor, confeccionado en tweed británico de color blanco, a tono con su traje. Sorprende especialmente el detalle posterior, un elegante lazo negro que recuerda a los tocados invernales de las antiguas monarcas europeas.

