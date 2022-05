La gran protagonista de la celebración de el Día Nacional en Noruega ha sido la joven Ingrid Alexandra. La familia entera festejaba esta gran días tras dos años de pandemia en la que todo fue cancelado. La familia ha posado radiante pero los focos han ido directos a la futura reina noruega. El look elegido por la joven ha sido el bunad, el traje tradicional del país, escogiendo también este año el que le regalaron sus abuelos, Harald y Sonia, con motivo de su confirmación. A lo largo de estos años, la princesa ha llevado diferentes modelos, desde el que le regalaron por su bautizo, que llevó en los primeros años asistiendo a esta celebración, a los que son característicos tanto de Asker, donde nació, como de la tierra natal de su madre, la princesa Mette-Marit.

Gtres

Desde de Skaugum, la residencia donde vive la familia al completo posaban el príncipe Haakon, Mette-Marit, Sverre y la joven junto a sus dos perros, Milly Kakao y Muffins Kråkebolle. El hermano pequeño de Ingrid Alexandra también ha recibido muchísima atención, ya que ha crecido bastante al igual que su hermana. El joven ha superado a sus padres en altura, pero no solo ha sorprendido por eso como le pasa a muchos pequeños reyes y príncipes, sino también ha destacado porque, un año más, ha prescindido del traje regional, que sí lucían tanto Haakon como Mette-Marit.

