Sarah Ferguson ha sido una de las invitadas sorpresa en el último adiós a la reina Isabel II. La ex de Andrés de Inglaterra y madre de dos de sus nietas, Beatriz y Eugenia, ha arropado al ex duque de York y sus hijas en el funeral de estado que ha reunido a más de 2000 personas en la abadía de Westminster. Sarah, vestido de negro riguroso como marcaba el protocolo, llegaba sola a la ceremonia religiosa a la que también han acudido los reyes Felipe y Letizia que han compartido banco con los Eméritos, Juan Carlos y Sofía.

Sarah Ferguson mantenía una buena relación con la reina Isabel II y, tras su fallecimiento, le dedicó un bonito mensaje a través de sus perfil de Instagram. "Estoy devastada por el fallecimiento de Su Majestad la Reina. Ella deja un legado extraordinario: el ejemplo más fantástico de deber, servicio y constancia, y una presencia constante como nuestra Jefa de Estado durante más de 70 años. Ha entregado toda su vida desinteresadamente a la gente del Reino Unido y la Commonwealth. Para mí, ella era la suegra y amiga más increíble. Siempre le estaré agradecida por la generosidad que me mostró al permanecer cerca de mí incluso después de mi divorcio. La extrañaré más de lo que las palabras pueden expresar", escribió junto a una foto de la fallecida monarca y este 19 de septiembre acudió a su último adiós.

Era habitual que Sarah Ferguson visitara a la reina Isabel II, sobre todo en Balmoral, y estas visitas aumentaron tras la muerte del duque de Edimburgo con el que la ex duquesa de York no tenía buena relación. Por esta buena relación, Sarah no podía faltar en el último adiós a su ex suegra y lo hacía para arropar a sus hijas, Beatriz y Eugenia, muy cercanas a su abuela. La ex de Andrés de Inglaterra charló con sus yernos, Edoardo Mapelli, esposo de Beatriz, y Jack Brooksbank, marido de Eugenia y se mostró muy cercana a las jóvenes.

