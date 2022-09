La muerte de Isabel II ha dejado al mundo completamente consternado, pero sin duda quienes más lo están sufriendo son sus familiares y allegados, especialmente sus hijos y sus nietos, que ya lloran la pérdida en el castillo de Balmoral antes de comenzar el periplo previo al funeral y la coronación de Carlos III. Sin embargo, ha habido in mensaje que ha llegado desde Venecia y que ha sorprendido a propios y extraños: el de Sarah Ferguson, la ex mujer del príncipe Andrés.

"Estoy devastada por el fallecimiento de Su Majestad la Reina. Ella deja un legado extraordinario: el ejemplo más fantástico de deber, servicio y constancia, y una presencia constante como nuestra Jefa de Estado durante más de 70 años. Ha entregado toda su vida desinteresadamente a la gente del Reino Unido y la Commonwealth. Para mí, ella era la suegra y amiga más increíble. Siempre le estaré agradecida por la generosidad que me mostró al permanecer cerca de mí incluso después de mi divorcio. La extrañaré más de lo que las palabras pueden expresar", ha escrito junto a una foto de la fallecida monarca.

La duquesa de York se encontraba en ese momento en Venecia como invitada al Festival de Cine que se celebra en la ciudad estos días, y que ha reunido a celebridades de todo el mundo, como las españolas Georgina Rodríguez y su inspiración en Audrey Hepburn o Rocío Muñoz Morales, que han acaparado todos los flashes. Sin embargo, Sarah quiso sacar unos minutos para rendir homenaje desde la distancia a su ex suegra y expresar sus sentimientos a través de Instagram con un mensaje que ha llamado la atención.

Según el texto, la Reina siempre se mantuvo muy cerca de su ex nuera a pesar de su divorcio del príncipe Andrés en 1996, y es que la fallecida monarca y la duquesa de York tuvieron siempre mucha simpatía la una por la otra, por lo que es entendible que Sarah esté desconsolada. De hecho, a pesar de sus compromisos en La Mostra, donde la vimos lucir feliz, sonriente y muy elegante con un vestido verde el día 7, nada más conocerse el crítico estado de salud de la Reina al día siguiente quiso coger un avión en dirección a Reino Unido para poder despedirse de ella. Actualmente, el príncipe Andrés se encuentra apartado de todas sus funciones tras su escándalo de índole sexual.