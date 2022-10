Tras la muerte de su bisabuela, la reina Isabel II , el nieto mayor del rey Carlos III adquiere relevancia en la familia real británica porque ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión a la corona por detrás de su padre, Guillermo de Inglaterra. Tras la publicación de la primera foto de Carlos, la reina consorte Camila y los príncipes de Gales , se desvelan algunos detalles del carácter del primogénito de Guillermo y Kate.

Katie Nicholl, especialista en la familia real británica, revela algunos detalles de la vida de los hasta ahora duques de Cambridge en su libro 'The New Royals'. La escritora desvela cómo Guillermo y Kate han criado a sus hijos que acaban de estrenar colegio cerca de la residencia Adelaide Cottage, en las inmediaciones de Windsor, a la que se trasladaron este año. Jorge, Carlota y Luis van al centro privado Lambrook y Nicholl ha explicado cómo la pareja está criando a sus hijos. "Están criando a sus hijos, particularmente al príncipe George, con una conciencia de quién es él y el papel que heredará, pero están dispuestos a no abrumarlos con este sentido del deber" escribe dejando claro que los príncipes de Gales educan a sus hijos con un claro 'sentido del deber' pero sin atosigarlos con responsabilidades y obligaciones.

Pool Getty Images

Los príncipes de Gales le han explicado a Jorge de Inglaterra, su primogénito, que algún día podría suceder a su padre y el pequeño, que cumplió 9 años el pasado 22 de julio, con un carácter despierto y avispado, ha utilizado la información para salir de algún apuro en el colegio. "George entiende que algún día será rey y cuando era más pequeño, se peleó con varios amigos de la escuela, 'amenazándoles' con una frase incendiaria: "Mi papá será rey, así que es mejor que tengas cuidado" fueron las palabras que el niño les dedicó a sus compañeros cuando era más pequeño.