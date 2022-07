Un hombrecito de 7 años View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge) Este 22 de julio, el hijo mayor de los duques de Cambridge cumple 9 añitos. Con esta imagen le felicitan en la cuenta de Instagram de su familia.

En el Jubileo de su abuela Gtres Cuando se cumplían 70 años del reinado de Isabel II, el príncipe Jorge tuvo un papel muy señalado en la celebración, que tuvo lugar el pasado junio, que vivió con mucha emoción y también con muchas dudas que no dudó en preguntar a su padre, aunque seguro que una de las preguntas más repetidas, como la de cualquier niño en un acto así, fue "¿cuánto queda?". Te contamos las anécdotas que protagonizaron de Jorge, Carlota y Luis durante el Jubileo de Platino de Isabel II.

¡Muchas felicidades! Foto: Gtres. Travieso, divertido y algo "gruñón", según su madre, repasamos cómo ha sido la vida de Jorge de Inglaterra a través de las imágenes más destacadas que nos ha dejado.

Primera imagen junto a sus hermanos Matt Holyoak Una de sus últimas apariciones públicas antes de la pandemia fue en el bautizo de su hermano pequeño, Luis de Cambridge. Se trata de una imagen muy especial ya que es la primera en las que los tres hermanos aparecen juntos. Jorge, muy formalito, aparece junto a sus hermanos, Luis y Carlota; sus padres, los duques de Cambridge; y sus abuelos maternos y paternos y sus tíos.

Una imagen polémica Foto: Gtres. Esta imagen dio la vuelta al mundo. Jorge jugaba con una pistola de juguete, que pertenecía a un kit de policía, ajeno al revuelo que esa imagen iba a provocar. Muchos criticaron que el tercero en la línea de sucesión al trono británico apuntase con su pistola a un amigo.

Protagonista en la boda de su tío Harry Foto: Gtres. El 19 de mayo de 2018 Jorge formó parte del séquito de 10 pajes que acompañó a Meghan Markle hasta el altar. Mientras las niñas llevaban vestidos de Givenchy, Jorge y los otros niños del cortejo de la novia iban vestidos con la versión en miniatura del uniforme militar de Blues and Royals, un antiguo Regimiento de la Guardia Real Británica.

No era su primera vez... Foto: Gtres. Lo de 'llevar' a la novia hasta el altar no era algo nuevo para Jorge. Un año antes ejerció de paje en la boda de su tía Pippa Middleton con Matthew James. En aquella ocasión su look fue muy distinto.

Primera foto del príncipe Jorge al salir del hospital El príncipe Jorge Alejandro de Inglaterra nació el 22 de julio de 2013 en el Hospital St. Mary's de Londres, al igual que su hermana. Para la presentación a los medios apareció en brazos de su madre, Kate Middleton, y arropado por su padre, el príncipe Guillermo, que posaron ante la puerta del hospital muy sonrientes y contentos. La imagen de Kate Middelton recordó en este momento a la de la princesa Diana de Gales cuando salió del hospital con el príncipe Guillermo en brazos. Además, ambas escogieron para la ocasión dos vestidos de topos blancos.

El príncipe Jorge, recién nacido El pequeño es el primogénito de los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, y es el tercero en la línea sucesoria, por detrás de su padre y su abuelo, el príncipe Carlos de Inglaterra.

Foto de la familia real en el bautizo de Jorge de Inglaterra Foto familiar del día del bautizo del príncipe Jorge celebrado el 23 de octubre de 2013 en una íntima ceremonia en el Palacio de St. James. En la imagen vemos a la reina Isabel II de Inglaterra acompañada por su esposo, el duque de Edimburgo, al lado el príncipe Carlos de Inglaterra junto a su esposa Camila. En el centro de la foto están en primer plano los duques de Cambrigde y el príncipe Jorge sobre el regazo de su madre. Detrás el príncipe Enrique junto a los hermanos de Kate Middelton, Pippa y James. Por último, a la derecha de la instantánea, se encuentran los padres de la duquesa.

Primera foto oficial del bebé La primera foto oficial del príncipe Jorge de Inglaterra, después del día de su nacimiento, fue distribuida por la Casa Real un mes después de venir al mundo. La instantánea fue tomada por el padre de Kate, Michael Middleton, dando así una imagen más sencilla y cercana de la familia.

Los duques de Cambridge, asomados a una ventana con su pequeño Por motivo de la celebración del día de la madre en el Reino Unido, el príncipe Guillermo y su esposa publicaron una inusual fotografía donde se ve a la familia asomada a una ventana abierta de su apartamento en el Palacio de Kensington en Londres junto a su mascota, un perro negro de raza cocker spaniel llamado Lupo.

Su primer viaje oficial Durante el viaje oficial de los duques de Cambridge, Guillermo y Kate, a Australia y Nueva Zelanda, en abril de 2014, el príncipe Jorge les robó todo el protagonismo. Aterrizaron en la ciudad de Wellington, capital de Nueva Zelanda.

Jorge tiene una niñera española La pareja está muy pendiente de la educación de su hijo, tanto Kate, como Guillermo, que ejerce de padrazo. En su visita oficial a Australia pudimos ver a la niñera de origen español. Se llama María Teresa Turrión Borallo y nació en Palencia (Castilla y León), tiene 43 años y está siendo la encargada de la educación del primogénito de los duques de Cambrigde.

Dibujado en un huevo de pascua El pequeño es una sensación. Incluso fue dibujado en un huevo de Pascua en Semana Santa. Su madre, la duquesa de Cambridge, también fue una de las protagonistas de esta curiosa forma de rendir tributo a los 'royals'.

Sus primeros pasos En julio de 2014, con algo menos de un añito, el pequeño, que ya intentaba caminar solo, aunque con algunos trompicones, llevaba un mono de rayas azules y blancas de la firma francesa de ropa infantil Petit Bateau.

Reuniones con líderes internacionales Acostumbrado a robar el protagonismo a sus padres, Jorge lo volvió a hacer cuando Obama y su mujer visitaron Reino Unido. El pequeño fue el centro de todas las miradas subido en el caballito que el presidente de EE.UU le regaló cuando nació y con el apretón de manos que le brindó.

Primer día de colegio El príncipe comenzó el colegio con la mochila a cuestas. En la imagen podemos ver al príncipe Jorge en su llegada a la escuela infantil Westacre Montessori, en el condado de Norfolk. La escuela se encuentra a 170 kilómetros de Londres, pero muy cerca de Anmer Hall, la casa de campo de los duques de Cambridge

Jorge, un hombrecito con su hermana Carlota El príncipe Jorge se convirtió en 'hermano mayor', el 2 de mayo de 2015, con el nacimiento de su hermana, Carlota. El pequeño es todo un hombrecito capaz de coger y de cuidar a su hermanita. En esta instantánea, la primera imagen oficial de ambos juntos, Carlota tenía dos meses y medio.

Guillermo y Jorge, una calcomanía En esta imagen, durante el bautizo de la Carlota de Cambridge puede verse lo mucho que se parece el príncipe Jorge a su padre Guillermo. Kate apostó por ponerle a Jorge un diseño muy parecido al que llevaba su padre cuando bautizaron a su hermano pequeño. Ambos son iguales.

La imagen de Jorge, en el foco Por su segundo cumpleaños, la Casa Real británica distribuyó una nueva foto del pequeño, realizada por Mario Testino. La imagen, en brazos de su padre, se realizó el día del bautizo de su hermana Carlota, el 5 de julio de 2019

Diversión entre aviones El príncipe cumple la agenda oficial de sus padres. Los duques de Cambridge tenían previsto asistir al Royal International Air Tattoo y se llevaron a su hijo con ellos. El pequeño disfrutó entre aviones militares ante la atenta mirada de sus padres, y es que si hay algo que le gusta son los aviones y los coches de policía.

Jorge, un príncipe muy campestre Jorge está hecho todo un torbellino, no paró quieto mientras pasaba un día en el campo con sus padres. ''Es como un monito'', dice su padre. No lo dudó ni un segundo y se tumbó en el suelo para caer lentamente por una pequeña elevación como si de un tobogán se tratase.

Sello real El príncipe Jorge protagonizó su primer sello real con motivo del noventa cumpleaños de la reina Isabel II (21 de abril de 2016). El primogénito de Kate Middleton y el príncipe Guillermo fue el protagonista indiscutible de una imagen muy simbólica donde aparece la reina junto a sus sucesores: Carlos, Guillermo y Jorge.

Vacaciones en familia El príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton se llevaron a sus dos hijos a Los Alpes franceses donde disfrutaron de sus primeras vacaciones familiares en la nieve.

Un niño muy risueño Según la publicación GQ y su lista de los 50 hombres más elegantes de Reino Unido, Jorge es un bebé de lo más estilosos a la hora de vestir. En esta imagen se observa al pequeño Jorge derrochando simpatía en las escaleras del palacio de Kensington y sus divertidos gestos recuerdan inevitablemente a los de su padre, Guillermo.

Con Lupo Matt Porteous Los duques de Cambridge compartieron en su cuenta oficial de Instagram las fotografías oficiales del pequeño Jorge el día de su tercer cumpleaños. En las imágenes, firmadas por el fotógrafo Matt Porteous, vemos al príncipe subido en columpio, muy sonriente y de picnic con su perro Lupo. "¡Díficil de creer que hayan pasado tres años!" reza esta imagen. En ella, Jorge posa junto a su mascota Lupo, al que está dando de comer mientras están sentados en una manta. Una imagen entrañable que ha hecho que todos nos derritamos.

Acostumbrado a viajes oficiales Foto: Gtres. Jorge, al igual que su hermana, ha acompañado a sus padres en viajes oficiales. Siempre se ha mostrado tranquilo, como en esta imagen de la mano de su padre.

Con su hermana Carlota Gtres Los príncipes juegan juntos siempre que pueden, y se lo pasan pipa. Ambos se llevan de maravilla y protagonizan momentos como este, corriendo uno detrás del otro y sin parar de reír por las ocurrencias de los pequeños.

Forofo de la Selección Inglesa Gtres El infante ha demostrado ser un forofo de su Selección posando con la camiseta el día de su sexto cumpleaños. Con una traviesa sonrisa y muy patriótico daba la bienvenida el pequeño a sus siete años.

