Las monarquías europeas están cambiando. Después de que la Familia Real Española redujese a la mínima expresión el número de sus miembros, han sido muchas las que han seguido su ejemplo, como la de Dinamarca. Y es que la reina Margarita ha eliminado a sus nietos -a excepción del mayor- el título de 'príncipes' a pesar de que todos seguirán con su posición en la línea sucesoria. La monarquía danesa y la holandesa han tenido siempre una estrecha relación por lo que, nada más anunciar esta medida todos los ojos se han girado hacia Harald de Holanda. En su lugar, la medida podría afectar a su hija, Marta Luisa, que recientemente se comprometía con el chamán Durek Verret, con quien mantiene una relación desde hace años. Una boda que les ha ocasionado más de un problema, incluso, amenazas de muerte.

Gtres

Ahora, el rey Harald podría estar pensando en retirarle el título de 'princesa', el cual ya se comprometió a no usarlo con fines comerciales, algo que ha formado un gran revuelo siendo su hermano pequeño, el príncipe Haakon, el primero en dar su opinión públicamente: "Este es un tema que me resulta difícil. Por un lado, mi hermana se comprometió y conocí a Durek Verrett y creo que es agradable estar con él. Me gustaría que se sintiera bienvenido en nuestra familia. Al mismo tiempo, me siento muy responsable de la institución", explicaba para la cadena TV2 antes de una conferencia con jóvenes líderes empresariales celebrada en Trondheim que él mismo presidía.

Y es que este matrimonio podría ser la excusa utilizada por la institución para retirarle el título y reducir así de forma drástica el número de miembros de la Familia Real Noruega. "Estamos tratando de encontrar un buen camino a seguir, teniendo en cuenta al mismo tiempo los sentimientos y los diferentes aspectos", ha añadido Haakon que ha avanzado que, sea cual sea la decisión, aún queda tiempo para que la Casa Real se pronuncie.

Esta polémica tiene al país dividido tal y como muestran las diversas encuestas que se han hecho en medios. En una de ellas, el 51% de los participantes apoyaban que Marta Luisa se retirara de la Familia Real y renunciara al título mientras que en otra el porcentaje se elevaba al 53%. Lo que está claro es que sea cual sea la decisión, muchos holandeses estarán decepcionados.