Guillermo de Inglaterra reaparece, entre fogones, en medio de la 'tormenta' provocada por su hermano Harry. La familia real británica está que arde tras la publicación de las memorias del marido de Meghan Markle en las que el hijo menor del rey Carlos III cuenta su vida y arremete contra su hermano mayor asegurando, incluso, que llegaron a las manos y contra la reina consorte Camila. Pero, al mal tiempo, los príncipes de Gales han puesto buena cara y han continuado con su agenda como ha demostrado Guillermo acudiendo a visitar el proyecto solidario 'Together As One' que ayuda a los jóvenes en riesgo de exclusión social.

¿Por qué decimos 'tormenta Harry'? Pues básicamente por las declaraciones de los duques de Sussex en los últimos meses sobre la familia real británica. En diciembre, Harry y Meghan lanzaron su documental en Netflix donde cuentan cómo ha sido su vida: cómo se conocieron, cómo se fueron de la institución y cómo es su actual vida en Estados Unidos. "El nivel de odio que se ha originado en los últimos tres años sobre todo contra mi mujer y mi hijo... estoy profundamente preocupado por el nivel de seguridad de mi familia", expresaba el duque de Sussex en el documental. Unas palabras que no tardaron en hacerse eco en la monarquía británica aunque esto solo fue el principio.

Gtres

En enero, Harry publicó su libro autobiográfico 'En la sombra' y relata varios episodios polémicos de su familia: su pelea con su hermano, su relación con Carlos III o su controvertido disfraz de 2005. Sin duda, estas memorias están generando múltiples titulares en la prensa, al igual que la respuesta de Guillermo y Kate Middleton, y el monarca a 'En la sombra'.

Aún así, con el conflicto en auge, Guillermo ha conseguido alejarse de la polémica de su hermano en su último acto. El príncipe de Gales ha visitado 'The Global Grub', el programa de cocina de la ONG 'Together As One' en la ciudad de Slough en el que se enseña a los jóvenes a cocinar alimentos saludables y nutritivos con un presupuesto ajustado. Guillermo cocinó un plato de pasta y no es la primera vez que el príncipe Guillermo muestra sus dotes culinarios.

Gtres