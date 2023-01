Por si la familia real británica no tuviera suficiente con la polémica por el libro de memorias del príncipe Harry y todos los preparativos para la coronación del rey Carlos III , el tercer hijo de la reina Isabel II quiere anular el acuerdo financiero extrajudicial que cerró en febrero de 2022 con Virginia Giuffre después de que ésta le denunciara por presuntos abusos sexuales siendo menor de edad. Ahora, según la prensa británica, el cuñado de Camila, reina consorte, y el ex de Sarah Ferguson estaría consultando con varios abogados la posibilidad de que la mujer que le acusó se retracte.

¿En qué se basa Andrés de Inglaterra para intentar reabrir su caso y anular el acuerdo? Pues es que el hermano del rey Carlos III ha sabido que Virginia Giuffre ha retirado una demanda por difamación que había interpuesto contra Alan Dershowitz, un profesor y abogado de Estados Unidos, tras admitir que podría haber cometido un error al identificarlo y acusarlo de posibles abusos. El propio Dershowitz estaría asesorando al hijo de la recordada Isabel II.

Además, el testimonio de Ghislaine Maxwell, ex pareja y mano derecha de Jeffrey Epstein, podría favorecer los intereses de Andrés de Inglaterra que perdió sus títulos tras el escándalo. Tras ser condenada por varios delitos sexuales, Maxwell ha concedido su primera entrevista a una televisión de Estados Unidos en la que ha asegurado que "no recuerda" la reunión entre Virginia y el príncipe y que nunca les presentó. Además, afirma que la foto de ambos hecha en su casa de Londres es falsa y defiende a su "querido amigo" de las graves acusaciones vertidas por Giuffre. "No hay original de esa foto, solo copias de copias y partes de ella. Según algunos expertos, parece que ha sido editada con Photoshop", comentó. Sin embargo, parece poco probable que Andrés de Inglaterra consiga su objetivo de anular su acuerdo.