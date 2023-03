La lucha interna en la Casa real británica sigue en pie. Aunque parecía que había habido un tiempo de tregua, la promoción del libro del príncipe Harry está dejando nuevos ataques del benjamín de la familia a su entorno, sobre todo, a su padre, el rey Carlos III. En una nueva entrevista para promocionar su libro, Harry ha señalado de nuevo al rey británico como uno de los causantes principales de los traumas infantiles con los que ha continuado hasta su edad adulta puesto que, tal y como confesó, a pesar de la muerte de su madre y la férrea educación, nunca fue a terapia para superar sus problemas.

Así se ha sentado frente al médico especialista en traumas infantiles Gabor Maté, en una charla organizada por Pingüin Random House (editora de su polémica biografía 'Spare: en la sombra'). Con un espléndido salón con chimenea como telón de fondo para dar un tono cálido, se ha enfrentado a la primera desde que se conociera la edición del rey de desalojarle de Frogmore Cottage, su residencia en Reino Unido, justo después de haber tenido un gesto de acercamiento.

La entrevista, que se ha articulado a través de las preguntas de la audiencia (previo pago de 30 euros para formularlas), ha sido calificada por muchos como una "terapia en directo" y es que Harry ha hablado de las diferencias que siempre sintió en su familia con respecto a su hermano y la depresión que actualmente supera ayudado por el consumo de marihuana. "Me sentí extraño al estar en este contexto, y sé que mi madre sintió lo mismo, así que tiene sentido para mí", explicaba el hijo de Lady Di quien señalaba que cada vez que quería ir más allá y hacer las cosas diferentes, le instaban a regresar al redil y hacer lo que se esperaba de él.

"Ciertamente he sentido a lo largo de mi vida que en mis años más jóvenes tuve la sensación de ser un poco diferente al resto de mi familia". Fruto de esto, Gabor teorizó que podría tener Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

En este sentido, dejó claro que uno de los motivos por los que había roto relación con la Casa real y cambiado radicalmente de entorno eran sus hijos, a quienes evita traspasar sus traumas infantiles "sofocándolos con amor". Así, agradeció haber salido del entorno de su familia para ser el padre que quiere ser para sus hijos aunque no dejó de recalcar su respeto para los que no pueden hacer lo mismo, en referencia pero sin mencionarle, a su hermano.

A pesar de todo, Harry ha sido muy reacio a ir a terapia por miedo a perder lo que le quedaba de su madre. "Una de las cosas que más me asustaba era perder los sentimientos que tenía por mi madre", ha confesado. “Pensé que si iba a terapia me iba a matar y que perdería lo que me quedaba, lo que conseguía retener de mi madre y resulta que no fue así. Eso no lo perdí, al contrario". En este sentido, ha subrayado que gracias a la terapia ha podido seguir adelante: "Desterré lo que pensaba que se suponía que era tristeza y traté de demostrarle que la echaba de menos. Así me di cuenta de que realmente ella quería que yo fuera feliz".

A pesar de todo, Harry ha sentenciado que no quiere ser visto como víctima, sino que el objetivo de su libro es ayudar a quienes se sienten en el mismo punto de lo que estaba él y "animar otros" que se sientan conectados con él "a través del trauma". "Algunas personas han escrito ensayos. Escuchar la opinión de la gente sobre mi propia historia ha sido una lección de humildad y hace que valga la pena”.