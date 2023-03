Kate Middleton tuvo que hacerse una prueba de fertilidad

Kate Middleton se ha colocado en el centro de la polémica de la familia real británica por un nuevo libro. Parece ser que fue obligada a hacerse la misma prueba médica que Lady Di, así lo desvela un nuevo libro de un antiguo tratabajador de la familia real británica. Se trata de 'Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family', un relato del que fuera miembro del personal de la Familia Real Británica Tom Quinn que desvela algunos de los secretos más íntimos de la Casa Real.

Debido a este nuevo escrito, que llega tras la publicación de las memorias de Harry, conocemos la prueba a la que tuvo que someterse la Princesa de Gales antes de su boda el 29 de abril de 2011. Según cuenta, se trata de una prueba de fertilidad: "Esto siempre se llevan a cabo para garantizar que una futura reina pueda tener hijos. Si Kate no hubiera sido fértil, no hay duda de que el matrimonio habría fracasado", asegura Quinn.

Afortunadamente, la prueba salió y actualmente Kate tiene 3 hijos, pero esta no es, según Rom Quinn, la primera vez que una royal tiene que hacerse este tipo examen. Él apunta a que Diana de Gales también tuvo que hacérsela y lo cuenta en su libro.

"Diana se quejó en un breve encuentro conmigo de que, con toda inocencia, había pensado que sus controles prematrimoniales tenían que ver con la salud general, y luego se dio cuenta de que en realidad se había hecho una prueba de fertilidad", expresa el autor. Asegura, además, que Diana le dijo que "era tan inocente que acepté todo en ese momento".

Los apodos de Guillermo y Kate

Por otro lado, el libro 'Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family' también desvela el apodo que Guillermo y Kate tienen en la intimidad: "Middleton se refiere a Guillermo como 'bebé', mientras que él la llama duquesa de Doolittle", describe Tom Quinn.

