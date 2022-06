La reina Isabel II no asistirá a los actos del Jubileo de mañana por "malestar"

El jubileo de la reina Isabel II se ha visto empañado a última hora. Parece que los festejos del Trooping the Colour, la tradicional ceremonia anual que marca el cumpleaños oficial de Isabel II han dejado a la soberana rendida y por eso ha tomado una decisión. Desde palacio han emitido un comunicado explicando que la reina está agotada y que no podrá asistir al servicio en la Catedral de San Pablo de este viernes 3 de junio. "La Reina ha disfrutado mucho del desfile de cumpleaños y del Flypast de hoy, pero ha experimentado algunas molestias", anunciaba el comunicado.

"Teniendo en cuenta el viaje y la actividad requerida para participar en el Servicio Nacional de Acción de Gracias de mañana en la Catedral de San Pablo, Su Majestad, con gran reticencia, ha llegado a la conclusión de que no asistirá. La Reina está ansiosa por participar en el evento de encendido de luces de esta noche en el Castillo de Windsor y quisiera agradecer a todos aquellos que hicieron de hoy una ocasión tan memorable" concluye el texto.

Según también cuenta la prensa del país que la monarca ha experimentado serias dificultades para moverse en el arranque del Jubileo de Platino. "La reina continúa experimentando problemas de movilidad", han declarado fuentes a The Daily Mail. Durante estos últimos meses, los problemas de movilidad de Isabel II han sido frecuentes. El pasado 20 de octubre, la monarca se sometió a un chequeo pero en su momento no de dijo nada de este ingreso. Semanas después se dio a conocer la noticia provocando en cierta incertidumbre entre los ciudadanos del Reino Unido.

La monarca sí que ha asistido esta noche del 2 de junio para culminar este gran día al encendido de más de 2000 antorchas a lo largo y ancho del país y también en las Islas del Canal, la isla de Man y los Territorios de Ultramar.

