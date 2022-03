Edurne, de cumpleaños Instagram @edurnity La cantante ha celebrado el primer cumpleaños de su hija, Yanay, con un vídeo que ha publicado en sus redes sociales en las que puede ver cómo ha ido creciendo la pequeña en los últimos 12 meses. "Qué rápido ha pasado y cómo has ido cambiando mes a mes! Qué afortunada soy de ser tu mami!", escribía.

Chiaria Ferragni View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) En familia y con una amplia sonrisa, Chiaria ha viajado hasta París para disfrutar del parque temático de Disney. Un viaje en el que no sabemos quién se lo ha pasado mejor, si ella o sus hijos.

Alessandro Lequio opina de la situación del Rey Juan Carlos View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' ha desarrollado su opinión sobre la situación del Rey emérito, algo que ha querido apuntar en el programa pero "por los tiempos televisivos no se me ha entendido muy bien". Así, ha concluido que el rey "tiene que regresar ya del injusto destierro al que ha sido condenado, y condenado sin causa ni proceso".

Sara Carbonero descansa en México View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) La periodista se encuentra en estos momentos en México disfrutando del sol que baña la costa donde ha sido inmortalizada por su amigo Alex Varo. Se trata de un viaje que tenía pendiente y que disfruta con su amiga, Isabel Jiménez.

Alba Carrillo View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La periodista se encuentra esta semana en Francia, alojada en París, y ha aprovechado la puerta del Ritz para hacerse un book de fotografías que ha publicado en su Instagram con un conjunto de camisa y pantalón verde aguamarina.

Pablo Alborán, de astronauta View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran) El cantante ha querido compartir un fotograma de su último videoclip, en el que comparte un importante mensaje. Nos demuestra que aún atravesando momentos complicados, siempre hay un rayo de luz que nos regala la ilusión de poder tener nuevos comienzos. Un mensaje poderoso teniendo en cuenta la situación internacional.

