Terelu Campos está encantada con Carlos, el novio de su hija Alejandra Rubio. La presentadora, que acaba de saber que, tras el adiós de Carlota Corredera, los viernes presentará 'Sálvame' junto a María Patiño, acudió a la celebración del 22 cumpleaños de su hija en el Caro Club de Madrid y allí habló de su única hija y desveló qué le había regalado. "Lo que ella me ha pedido… Cositas de ropa. El otro día la llevé de compras y le compré un bolso" y desveló cómo ve a su hija. "La veo bien, gracias a Dios. Muy contenta, buscándose la vida que yo creo que es bueno. Estudiando Interpretación que sé que le gusta, o sea que bien" y añadió que la veía muy enamorada. "Sí, sí. Sí, por supuesto. Carlos es estupendo, de verdad", reveló.

En el vídeo de la parte superior, Terelu Campos habla de Carlos, el novio de Alejandra, y revela que ya ha conocido a sus padres. "Conocí a sus padres que vinieron a Madrid y muy bien. Pasamos una cena muy bien" y añadió que la joven pareja, que se acaba de mudar a un piso más alejado de su casa, lleva muy bien la convivencia. Repasamos los retoques estéticos de Terelu Campos.

Gtres

No es la primera vez que Terelu Campos habla maravillas de Carlos Agüero, el novio de Alejandra Rubio. La presentadora conoció al joven el pasado verano en Málaga, poco después de que los jóvenes empezaran a salir, y, cuando él se trasladó de la capital de la costa del Sol a Madrid para vivir con su chica y se mudaron a una nueva casa, reveló el gran esfuerzo que el joven había hecho. "Carlos es una bellísima persona, es un niño de una familia cómoda de Málaga y que está haciendo un esfuerzo con el trabajo que está realizando, es un trabajo muy duro e ingrato, lo voy a dejar así. Se me encoge un poquito el cuerpo", contó.

