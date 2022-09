La vida de Ana María Aldón y José Ortega Cano ha dado un giro de 180 grados en cuestión de poco más de un año, y el punto de inflexión fue cuando ella se lanzó a 'Supervivientes 2020' y empezó su vida televisiva. La de Sanlúcar de Barrameda ha confesado en las últimas semanas que ha tirado la toalla con su matrimonio, y tanto ella como su todavía marido hacen vidas y planes separados. Los rumores apuntan a un divorcio inminente aunque ella lo haya negado, pero las malas noticias que rodean a la pareja no siempre han sido así, y ella incluso hizo confesiones muy subidas de tono sobre la vida sexual con su marido en Honduras...

Ana María Aldón vivió, sin ninguna duda, una segunda juventud en 'Supervivientes 2020'. Y es que la diseñadora de moda estaba tan a gusto que no se cortó al hablar de su vida más íntima con el torero. De hecho, entre broma y broma con Yiya, llegaba a confesar cómo tenía sus partes más nobles el diestro. Una confesión que a Gloria Camila, hija del maestro, no le hizo absolutamente ninguna gracia.

"Yo soy muy feliz en todos los sentidos", aseguró Ana María a Yiya. "¿Cómo andas tú de receptiva?", preguntó la ex participante de 'Un príncipe para tres princesas'. "Cuando hablas de él se te inyectan los ojos de salmorejo", añadió la extremeña antes de ir al grano: "Don José no calza mucho de altura así que tiene que tener un buen cacharro". "Tiene los huevos muy gordos, y muy ricos", afirmó la diseñadora sin ningún tipo de sutileza. "Mi marido tiene puntería, ¿eh?", añadió.

Ana María tampoco reparó en detalles sobre su vida sexual: "Yo con mi marido no chillo", dijo refiriéndose a sus noches de pasión, de las que ahora sólo quedan los recuerdos, y aclaró que es por un importante detalle: "Tengo familia (en casa)", dijo indirectamente sobre su hijo pequeño. "No sé cómo calzará Ortega Cano pero mi 'brócoli' es cuarto y mitad de chopped", desvelaba Yiya, en relación al tamaño del pene de su novio, en una conversación que iba subiendo de temperatura. "Después de un negro todo es holgura", añadía la extremeña sin ningún tipo de pudor.

No obstante, esas confesiones no gustaban nada a la hija de Rocío Jurado. "Yo entiendo que allí las horas son largas, que una persona se suelta y coge confianza y es un tema más. En ese vídeo se ve que Ana María está orgullosa de su relación, pero no me gusta las formas en las que Yiya se dirige a mi padre. Mi padre no es un chaval, es un señor de arriba de abajo y debería referirse a él con más respeto, pero claro, Yiya eso no lo conoce", sentenciaba Gloria.