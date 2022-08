El fin de semana ha sido complicado para la familia Ortega Cano-Aldón, y es que su matrimonio, que hace aguas desde hace meses, no parece que tenga pinta de que vaya a arreglarse. Ana María se sentó este domingo en 'Ya es verano' para hablar de su incómoda situación sentimental y aclarar de una vez por todas su relación con Gloria Camila y también lo que opinaba de que su hija, Gema Aldón, se sentara en el 'Deluxe' a hablar de temas familiares. Fue una tarde emotiva para la ex superviviente... pero ¿qué hacía Ortega Cano mientras ella sacaba trapos sucios en televisión?



El diestro parece haber querido refugiarse en su familia: tras la polémica supuesta pelea que aconteció en el domicilio familiar, que hizo que Gloria Camila se llevara a su padre a su casa, Ortega Cano se ha rodeado de los suyos, y este domingo lo ha demostrado yendo con su hija a la estación de Atocha a recoger a su otro hijo, José Fernando, que, con un nuevo y llamativo cambio de look, debía reincorporarse a la clínica de rehabilitación 'Centro Polivalente de Salud Mental' en Madrid, donde lleva años luchando contra sus adicciones.

Los tres se mostraron de lo más unidos: Gloria Camila conducía, con su padre como copiloto. Fue ella la que bajó del coche a la estación para ayudar a su hermano con las maletas. Ambos denotaron las ganas que tenían de verse charlando animadamente y riendo de camino al coche. Minutos más tarde, Gloria Camila y el resto de la familia llegaban al centro para dejar a José Fer al cuidado de los doctores.

De este 'plan' familiar se enteraba la propia Ana María en pleno directo este domingo, y se le desencajaba la cara: "No me han invitado, querrá estar con sus hijos", atinó a decir sobre su todavía marido, que no le habría dicho lo que pensaba hacer con Gloria y José Fernando. Una muestra más de que este matrimonio está más cerca de la ruptura que de la reconciliación.