Anabel Pantoja deja claro que, en su separación de Omar Sánchez, no ha habido terceras personas. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, podrás leer cómo se ha producido el fin del matrimonio de la sobrina de Isabel Pantoja y el concursante de 'Supervivientes 2021' tras cuatro años de relación y solo cuatro meses de matrimonio. "Es verdad que hay una ruptura. Entiendo el shock de la noticia porque para mí también lo ha sido durante mucho tiempo. Llevo aquí dos semanas y no se ha dado cuenta nadie porque me lo he tragado yo. Es cierto que él debe estar peor porque la decisión la he tomado yo, pero no hay terceras personas ni por su parte ni por la mía. Los dos podemos tener amigos. Nos casamos hace cuatro meses pero llevábamos cuatro años juntos y en ese tiempo la relación se puede desgastar. Lo que sí os puedo asegurar es que la boda no fue un paripé. Y no lo hicimos por dinero. Fue un paso para seguir con los sueños que teníamos", explicaba en 'Sálvame' para confirmar la noticia.

Anabel Pantoja reconoce que su matrimonio con Omar "estaba dormido" y que no ha podido hablar con su tía, Isabel Pantoja, sobre la ruptura aunque espera que ella se ponga en contacto con ella tras hacerse pública su separación. La colaboradora tiene claro cuáles son sus planes a partir de ahora: "Quiero aprender a vivir sola. Me da miedo pero tengo que hacerlo porque me lo debo", afirma.

Getty Images

Además de todo sobre la separación de Anabel Pantoja, en el nuevo número de DIEZ MINUTOS podrás encontrar muchas más noticias como todo sobre la polémica elección de Chanel para representar a España en el festival de Eurovisión. Además, los problemas en la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco y la nueva ilusión de Canales Rivera. Así es Anna, la chica con la que se divierte. ¡Corre al kiosco y no te quedes sin ella!

Hearst

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io