Anabel Pantoja ha sorprendido a todos al confesar que ella y Omar Sánchez se separan tras solo cuatro meses después de haberse dado el 'sí, quiero'. La colaboradora no ha dudado en explicar en 'Sálvame' los verdaderos motivos por los que ha terminado tomando esta decisión, dejando claro que no existe ninguna tercera persona. Sin duda, unas impactantes declaraciones que han provocado la rápida reacción de algunos de sus familiares y amigos, entre ellos la de Isa Pantoja, que no ha dudado en explicar qué piensa de todo lo ocurrido.

La prima de Anabel Pantoja fue una de las personas que no quiso dejarle sola en el día de su boda pese a que acababa de fallecer su abuela. Ahora, ha sorprendido al desvelar cómo se siente tras conocer este ruptura, ¿sabía que esto iba a suceder? "Me ha sorprendido mucho la separación. Creía que iban a estar juntos siempre porque ella se marchó de Sevilla con lo que le gustaba por él", ha comenzado confesándole a Joaquín Prat en 'El Programa de Ana Rosa'.

La colaboradora creía que estaban completamente enamorados y más después de ver los esfuerzos que hicieron para que su boda siguiese adelante pese a todo lo que había sucedido. Sin embargo, ha reconocido que en Navidad comenzó a sospechar que algo ocurría. "Hace unos meses sospeché porque no era lógico que recién casados no pasasen navidades juntos ni se fueran de luna de miel", ha indicado confesando que en ese momento fue cuando su prima intentó ponerse en contacto con ella para hablar.

La joven ha dejado claro que no cree que existan terceras personas y le parece muy bien que su prima haya querido desvelar su ruptura ahora para que si en el futuro encuentra a otra persona no la asocien como motivo de su separación. En cuanto a su madre, Isa Pantoja está segura de que lo sabe a pesar de no ver la televisión

Estas declaraciones de Isa Pantoja se unen a las que ya hizo Kiko Rivera durante su conexión con el plató de 'Secret Story'. En ese momento, la noticia no había sido todavía confirmada por ninguno de los dos protagonistas y el Dj no dudaba en mostrar su preocupación por la noticia asegurando que le gustaría que todo esto fuese mentira porque tiene un gran cariño tanto a Omar Sánchez como a Anabel Pantoja.

