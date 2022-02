Mari Ángeles Grajal retoma sus rutinas tras la pérdida de su marido, Jaime Ostos. El pasado 8 de enero, el torero fallecía, a los 90 años víctima de un infarto, durante unas vacaciones en Colombia. Días después, su viuda aterrizaba en España con sus cenizas y, en las últimas semanas, se han acumulado los homenajes al maestro taurino. Su familia y amigos se reunieron en la iglesia de Santa Bárbara en Madrid para su emotivo funeral, ceremonia a la que acudieron buenos amigos como Ortega Cano, Norma Duval, Rappel o Edmundo Arrocet. Después, Mari Ángeles y su hijo Jacobo viajaban a Sevilla con las cenizas de Jaime Ostos para que éste diera una simbólica vuelta al ruedo en la plaza de toros de La Maestranza. En la capital hispalense, la doctora Grajal a penas podía articular palabra por la terrible pérdida pero, poco a poco, retoma su vida.

En el vídeo de la parte superior, Mari Ángeles Grajal acude, caminando a su consulta en Madrid, ya que ha decidido volver al trabajo. La viuda de Jaime Ostos nos cuenta cómo se encuentra y cómo sobrelleva la pérdida de su marido y compañero. ¡Dale al play!

Gtres

A su llegada a su consulta, la doctora Grajal ha explicado por qué ha decidido volver tan pronto al trabajo. "Me entretiene un poco y me quita de pensar", explica aunque reconoce que lo peor es cuando llega a casa. Mari Ángeles no está sola ya que cuenta con la compañía de su hijo Jacobo que está siendo su mejor apoyo en estos duros momento. ¡Mucho ánimo familia!

