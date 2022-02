Rafa Nadal escribió su nombre en la historia del deporte esta pasado fin de semana. Recién llegado de una grave lesión en la rodilla, el manacorí se convertía en el único tenista que ha ganado 21 Grand Slams en su carrera deportiva, una gesta que lograba remontando un partido muy difícil que el ruso Mendvelev le ponía cuesta arriba llevándose los dos primeros sets. Sin embargo, la gesta del tenista consiguió dar la vuelta al marcador en un partido de 5 horas que ya pasará a los libros de historia.

Son muchos los comentarios que recibió el tenista, entre ellos mensajes en sus cuentas de Instagram de Cristina Pedroche, Ana Obregón, Pau Gasol y Raphael. También de personas anónimas, y es que todos nos alegramos de que haya hecho historia en el mundo del deporte. Después de esta resaca de emociones, Rafa Nadal ha vuelto a casa con su mujer tras unas semanas separados.

Telecinco

Mery Perelló ha ido a recoger a su marido al aeropuerto y no podían estar más emocionados los dos. La pareja ha protagonizado un emotivo momento frente a las cámaras cuando se han fundido en un cariñoso abrazo tras estar tanto tiempo separados. Después de este gesto de amor, Mery ayudaba a Rafa a guardar todo el equipaje en el maletero del coche y han puesto rumbo a casa para celebrar este gran momento profesional y personal.

Rafa Nadal y Mery Perelló están juntos desde el año 2005. En octubre de 2019 decidieron sellar su amor y convertirse en marido y mujer. Algo que hicieron en una espectacular boda celebrada en su tierra. "Yo la llamo María Francisca solo cuando hay un poquito de tensión, pero eso no pasa nunca", le contaba a Bertín Osborne.

