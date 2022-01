Toñi Moreno ha comenzado el programa anunciando que un personaje famosos entraría en la casa de 'Secret Story' para convivir con los concursantes durante unos días. Finalmente, ha anunciado que sería...¡Kiko Rivera! El hijo de Isabel Pantoja volverá a la televisión para entrar en la casa de Guadalix de la Sierra, un lugar que a él le trae muchos recuerdos, ya que allí estuvo concursando junto a su mujer en 'Gran Hermano Dúo'. Ahora, volverá a ese lugar donde tantos momentos vivió con un propósito especial.

El marido de Irene Rosales ha decidido conectar en directo con el plató de la casa de los secretos para desvelar cómo se encuentra después de saber que podrá entrar en el concurso para pasar unos días allí junto a los participantes. "Estoy encantado de vivir de nuevo esta experiencia, aunque no sea para concursar. Estoy nervioso, porque yo no sé qué tiene esa casa que si vas bien allí, como yo fui, se viven las cosas de diferente manera y mola mucho", ha reconocido.

Telecinco

Por otra parte, Kiko Rivera ha reconocido que está muy feliz al ver que ha vuelto el formato con personas anónimas. "Ver la cara que ponen cuando te ven, conocerles mejor... Intentaré dar lo mejor de mí, he estado pendiente hoy de la casa para enterarme y no veas cómo están las cosas", ha indicado confesando que está deseando poder entrar para hablar con todos los concursantes y vivir durante unos días la experiencia.

El Dj ha confesado que ahora está confinado en su casa, donde ha pasado el cumpleaños de su hija. Además, ha indicado que ha pasado unos días muy malo, y es que ha tenido gota. Ahora, espera ansioso que llegue el miércoles para poder entrar en la casa de los secretos, donde estará hasta el próximo domingo.

