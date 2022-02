Han pasado dos años desde que Irene Rosales viviese uno de los momentos más duros de su vida. La muerte de su madre de una manera totalmente repentina e inesperada, un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en su filosofía de vida y en la de su marido Kiko Rivera. 2020 puede que haya sido el peor año al que han tenido que hacer frente como familia. Primero, el 6 de febrero llegaría la muerte de Mayte Vázquez, después comenzaría la guerra de Kiko Rivera con Isabel Pantoja y entre medias Irene perdía también a su padre, Manuel Rosales, que fallecía como consecuencia del tumor cerebral contra el que llevaba luchando cerca de 16 años.

Sin duda, un año para olvidar. Ahora, dos después del fallecimiento de la suegra del hijo de Isabel Pantoja, el panorama tampoco es para nada alentador. La última metedura de pata de su marido ha salpicado a la colaboradora de televisión, pues son muchos los que se cuestionan la manera que Irene Rosales ha reaccionado a los ataques de Kiko Rivera a su hermana Isa Pantoja no ha sido la adecuada. Creen que la joven se debería haber mostrado más contundente con su marido y no dar la cara por él como hace constantemente. Así se lo hacía saber Emma García: "He echado en falta unas palabras de cariño a Isa Pantoja", confesaba la presentadora.

En un momento tan complicado y una fecha tan señalada, Irene ha rendido un pequeño homenaje en redes sociales a su progenitora. "2 años sin ti. Cada día duele más. Te echo tanto de menos mami", escribía en sus stories de Instagram. Minutos más tarde publicaba una fotografía con una flores, que todo apunta que habría llevado al cementario.

