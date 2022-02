Normal Duval: repasamos sus mejores imágenes.

Norma Duval y Matthias Kühn, ¿tienen planes de boda?

Norma Duval está viviendo un gran momento personal. La ex vedette ha reaparecido con un semblante radiante en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), que se ha celebrado Sevilla. Un acto al que ha acudido para mostrar todo su apoyo a su gran amiga, Raquel Bollo que ha debutado como diseñadora presentando su primera colección. Una decena de diseños de estilo flamenco basados en Isabel Pantoja, los escotes de los años 70 y las figuras de las bailaoras de la época.

Además de Norma Duval, otras famosas como Irene Rosales, Olga Moreno o Anabel Pantoja también quisieron mostrarle todo su apoyo. Sin duda, un momento muy especial donde la ex vedette aprovechó para desvelar lo feliz que se siente tras recibir dos grandes noticias durante estos últimos meses. Si quieres saber todo lo que ha dicho sobre sus dos motivos de alegría no dudes en hacer click en el vídeo de arriba.

Gtres

Lo cierto es que el año pasado Norma Duval tuvo que vivir uno de los momentos más duros de su vida tras perder a su madre, que falleció a los 87 años de edad. Una trágica pérdida de la que poco a poco comienza a recuperarse gracias al apoyo de su entorno. Un momento en el que están ayudando mucho las dos grandes noticias que ha recibido en estos últimos meses. La ex vedette ya desveló a finales del año pasado que su hijo Yelko y su mujer están esperando su primera hija. ¿Sabe ya cuál va a ser el nombre que le pongan? Descubre qué ha dicho sobre este y otros dándole al play.

Sin duda, una gran alegría que se une a la gran noticia de que su pareja, el empresario Matthias Kühn ha ganado el pleito que tenía pendiente con el Govern balear y será indemnizado con una cantidad de 63,5 millones de euros. Sin duda, dos buenas razones con las que ha conseguido empezar bien este nuevo año después del duro momento ha tenido que vivir.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io