Fran Rivera se ha unido a la polémica del clan Pantoja y tiene una opinión muy contundente sobre la tonadillera. La familia Pantoja se encuentra cada vez más desunida desde que Kiko Rivera abriera la caja del Pandora sobre los enseres de su padre. A esta polémica entre madre e hijo, se une también la guerra entre el Dj e Isa Pantoja. "Es un perdón, pero no sé si lo hace a última hora por la presión. No nos quiere, se cree superior y me tiene odio", eran las duras palabras de la joven defendiéndose de su hermano. ¿Con quién está Fran Rivera en esta guerra?

El torero ha preferido mantenerse al margen de este guerra, pero sí que tiene alguna que otra pulla para la madre de su hermano Kiko Rivera. En 'Espejo Público', el diestro comentaba un vídeo de un talent musical que se ha hecho viral, y mientras a Fran Rivera le entraba una risa de la que no podía parar, también daba una opinión con dardo envenenado incluido a Isabel Pantoja. "Está claro que hay folclóricas muy falsas", soltaba el hermano de Kiko Rivera sin pelos en la lengua. "No puedo decir el nombre de en quién estás pensando... Lo dejamos ahí, ¿no?", añadía entre risas Susanna Griso.

Gtres

Es muy conocida la mala relación que existe entre Isabel Pantoja y Fran Rivera, y el diestro no suele ocultar el rechazo que siente por la artista. Esta pulla no ha sido ni la primera ni la última que suelta el marido de Lourdes Montes. En otra ocasión, concretamente en 'Lazos de sangre', Fran Rivera quiso dejar claro que María Jiménez e Isabel Pantoja no se llevaban tan bien como parecía por culpa de los celos de la madre Tonadillera: "La envidia es muy mala. Es imposible competir con María y mucho menos mi prima. Es muy envidiosa, pero claro es que con María... La miraba y decía 'a dónde voy yo'. Es como comparar el océano con un charquito".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io